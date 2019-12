Cruces duros en la Champions

El sorteo dio varios partidos muy interesantes como el cruce entre Real Madrid vs. Manchester City, Atlético Madrid vs. Liverpool, campeón defensor, Nápoli vs. Barcelona y Chelsea vs. Bayern Múnich (ver infografía).

La ida de los octavos de final se jugará los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, y la vuelta 10, 11, 17 y 18 de marzo, todos los partidos se disputarán a las 17.00 (hora paraguaya).

El sorteo de los cuartos, semifinales y final será el 20 de marzo en el estadio Ataturk de Estambul.

Los equipos clasificados en esta instancia ya se aseguraron un premio de 9.5 millones de euros y por meterse a cuartos de final sumarán 10,5 millones de euros más. El campeón de esta edición se embolsará 19 millones de euros.

SEGUNDO TORNEO. En cuanto a los 16avos de final de le Europa League, se armaron los cruces con el rumbo final que se jugará en el Arena Gdansk, en Polonia el 27 de mayo.

Los emparejamientos quedaron marcados: Wolverhampton vs. Espanyol, Sporting Lisboa vs. Basaksehir, Getafe vs. Ajax, Bayer Leverkusen vs. Porto, Copenhague vs. Celtic, APOEL vs. Basilea, Cluj vs. Sevilla, Olympiacos vs. Arsenal, AZ Alkmaar vs. LASK Linz, Brujas vs. Manchester United, Ludogorets vs. Inter de Milan, Eintracht Frankfurt vs. Salzsburgo, Shakhtar vs. Benfica, Wolfsburgo vs. Malmo, Roma vs. Gent y Rangers vs. Sporting Braga.