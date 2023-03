Critican que Bogarín vote por su jefe de campaña

“Es una persona que trabajó por vos en tu campaña, o sea, tu jefe de campaña es la persona que sabe todo de vos, trabajó por vos y pidió por vos, es una cuestión que ya nos hace entrar en una duda. Excelentes candidatos no tienen votos, el proceso genera suspicacia. El examen no sirve para nada, se hace todo un show. Se hace pasar esto a candidatos doctores en Derecho, para luego poner a las personas que antes ya tenían pensado ubicar. Hay que rever esto y asumir directamente que es una cuestión política y no hacerle pasar esto a los candidatos buenos que exponen sus planes. Ojalá no llegue de nuevo una persona que responde a una facción política para cometer hechos punibles”, expuso Vallejo.

También el diputado cartista Basilio Núñez dijo que hay un intento de elegir a una persona afín a los sectores políticos, pero prefirió no dar nombres.

Igualmente, criticó que no se elija a una mujer. “No hay espacio para la mujer. No puedo dar nombres, pero falta un espacio para la mujer, después hablan de equidad, igualdad”, manifestó Bachi sobre la elección de la terna.