Critican a juez por ser benévolo con implicado en contrabando

La Fiscalía, representada por el agente Miguel Quintana, imputó y detuvo a Cáceres, quien sería propietario de la vivienda donde se encontró la carga que sería proveniente de Argentina y no tenía la documentación para su ingreso.

Quintana solicitó que al detenido se le aplique prisión preventiva, pero el magistrado le concedió arresto domiciliario, con restricción de salir del país.

El actuar del juez fue cuestionado por el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, quien consideró “que si la Justicia continúa con esta actitud nosotros vamos a seguir perdiendo contra la informalidad”. “Esto es una vergüenza y no solamente eso, ayer hubo otro hecho muy importante, si se acuerdan de ese caso del juez (Carlos Alberto Lezcano) que había liberado aquellas varillas incautadas el año pasado y que fue denunciado también por la Aduanas y por la UIP, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) absolvió de culpa al magistrado, lo cual es una situación vergonzosa. Realmente no sé con qué criterio votaron para que el juez sea absuelto, y me estoy refiriendo a mismo tema que la impunidad al contrabando”, lamentó.

Duarte indicó que desde el sector celebran que la Dirección Nacional de Aduanas haya sumariado a 4 funcionarios del COIA que estaban en el puesto de Vista Alegre cuando ingresó de manera ilegal un camión con unos 22.700 kilos de productos frutihortícolas el pasado lunes. “Estas son realidades y si la Justicia continúa así y sigue reinando la impunidad en este país, no vamos a poder construir nada, ni vamos a poder transitar hacia a la seriedad y hacia la formalidad”, cuestionó.

Agregó que el sector productivo ve con frustración el no poder hacer nada en estos casos, más que denunciar este tipo de hechos que bajan los ánimos del gremio.

Incautación. Agentes de la COIA-Aduanas y Delitos Económicos de la Policía incautaron de la vivienda ubicada en el barrio Itá Ybaté productos en granos como poroto, arroz, maíz y soja. Así también había lácteos, bebidas alcohólicas, azúcar, leche, café, chocolates, aceite, alfajores, galletitas, embutidos, avícolas, productos domisanitarios y frutihortícolas. Igualmente, fueron decomisados 2.500 kilos de carne vacuna. Lo decomisado asciende a un total de G. 180.000.000.