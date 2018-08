Critican ausencia de la cultura en el discurso de Mario Abdo

En ese sentido, el escritor Bernardo Neri Farina señaló que hay una “demostración manifiesta de que la cultura no está en la agenda del Ejecutivo, como casi nunca está en la agenda del Partido Colorado”.

Insistió que la cultura, en los últimos años, “es para los gobernantes del coloradismo un apéndice y hasta, incluso, una molestia”. Considera, además, que la ausencia de cultura es lo que “hace fracasar a los gobiernos”.

Neri Farina indica que ningún plan de educación podrá fructificar sin una base cultural basada en la lectura, y los planes de salud preventiva no prosperarán sin actitud sanitaria por falta de cultura. “La economía crece, pero la corrupción y la falta de cultura inducen a que el crecimiento no prenda en toda la población”, agrega.

El escritor cree que “no hay indicios de que este Gobierno haga algo positivo por la cultura” y considera que “no puede haber cambio sin cultura”.

Aduce que no se puede luchar contra la pobreza sin cultura y sostiene que “un gobierno inculto, donde no se avizora una estrategia del pensamiento, es utópico pensar en un cambio para bien de la situación del país. “El analfabetismo funcional está demasiado extendido y crece exponencialmente. Los políticos son ejemplo de ello”, asegura.

En tanto, el músico José Antonio Galeano no se muestra sorprendido de que el flamante presidente no se ocupe de la cultura al inicio de su mandato. “Mayoritariamente, el poder político soslaya la cultura cuando no la detesta”, expresa.

Considera que la no mención en el discurso oficial del tema cultural es llamativa. “Ya es tiempo de que el poder se embandere con la cultura, y la entienda como la única forma de reconocernos y saber quiénes somos”, apunta Galeano.

Más allá de abrigar esperanzas de cambios en el tema cultural, exhorta a las nuevas autoridades a que manifiesten en acciones concretas su intención de promover decididamente la cultura, no solo en sus diferentes expresiones artísticas, sino también en una visión más social y antropológica. “Nuestro país y su cultura es tan rica que merecen la mejor atención”, puntualiza.