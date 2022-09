Cristina Fernández señala a la Justicia por el fallido atentado

“Hasta el 1 de setiembre creía que (la razón de las causas por corrupción) era estigmatizarme, proscribirme, denigrarme, difamarme, calumniarme, pero a partir del 1 de setiembre me di cuenta de que puede haber otra cosa más atrás de todo esto, porque de repente es como que desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”, sentenció ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Buenos Aires.

VÍCTIMA. En su discurso, la líder del peronismo kirchnerista, que desde hace varios años sostiene que es víctima de una persecución política y judicial, cargó en especial contra el fiscal Diego Luciani, quien en agosto pidió contra ella 12 años de prisión por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. La ex presidenta hizo referencia al efecto que generó ese “histriónico alegato” -con las televisiones enfocando la puerta de su casa-, al hacer alusión a mensajes telefónicos que, según informaciones aparecidas en los últimos días, intercambiaron dos de los sospechosos del intento de homicidio.

Eso, en su opinión, fue crear un “clima” al que también contribuyó que se hablara en el juicio de “tres toneladas de pruebas” contra ella. Reprochó las portadas en los diarios y revistas, “en donde se va creando y estigmatizando a una persona que no por casualidad es mujer”.

Hasta ahora, cuatro son los detenidos por el atentado.

“Lo tengo clarísimo, nadie puede pensar que esa banda planificó, ideó, la autoría intelectual de lo que hicieron”, aseveró la vicepresidenta, sin desvelar explícitamente quién sospecha que pudo idear el plan.

La ex presidenta cuestionó que los abogados de uno de los detenidos fueran “asesores” de parlamentarios de la coalición opositora de Macri: “Yo me siento un tanto en estado de indefensión con este país y este poder judicial. ¿Cómo se sentiría usted, doctor (Jorge) Gorini (uno de los jueces del tribunal) si le pasara lo mismo que a mí?”, sentenció, poco después de reprochar que “fiscales y jueces” que la juzgan “juegan” al fútbol en la quinta (finca) del ex presidente Macri “y a nadie parece extrañarle”.

EL CASO. En el caso que la sienta en el banquillo, que tiene 13 imputados, se juzgan las presuntas irregularidades, durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y de su viuda Fernández en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del ex presidente, en la sureña provincia Santa Cruz, feudo del kirchnerismo. La vicepresidenta está acusada en este juicio -el primero que se abre de las varias causas-, de haber favorecido la concesión de obras a Báez, quien a la par es sospechoso, en otros expedientes, de haber pagado sobornos a los Kirchner por medio de diversas maniobras. En su intervención ante el tribunal, Fernández se desvinculó de las “mentiras, calumnias y difamaciones” que asegura se han dicho en el juicio, convencida de que, junto con su esposo, fueron elegidos por el pueblo y no pudieron constituir nunca una “asociación ilícita” como la que se le acusa.