Crisis institucional en el hándbol: Denuncian a Garcete

En su defensa, Blas Garcete dijo: “Por problemas de salud no pude llamar a asamblea para el 7 de marzo y se llamó para el 27 de marzo. Está dentro de lo que marca la ley y el estatuto, que dice que las asambleas generales se llamarán en los primeros tres meses del año. Y eso es todo. No sé cuál es el problema si no se salió de la ley y el estatuto”.

La SND sancionó a Garcete con apercibimiento por no presentar sus balances financieros. Sobre el punto, dijo: “No es así, están todos respaldados. Es época de elecciones, entonces se dicen muchas cosas. Rechazaron por una cuestión de forzar a que no me presente más a reeleción, que por cuestiones de salud no me presentaré”.