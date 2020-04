Crisis dirigencial podría dejar sin directiva a Luque

El mandamás auriazul confirmó una fuga masiva de su comisión directiva mediante renuncia y responsabilizo a la oposición de la crisis: “Es una tema que hace rato se viene hablando en el club, la oposición quería conseguir las firmas de los miembros para que renuncien, el procurador sería aliado de González Daher”, expuso Cáceres.

SE MANTIENE FIRME. El titular de Luqueño refirió que no presentará renuncia: “Yo no voy a renunciar, así tampoco me hago cargo de lo que pueda suceder desde ahora en el club, ellos buscaron dejarme en esta situación. Los únicos perjudicados son los futbolistas y todos aquellos que dependen del club”, añadiendo: “Nosotros somos 18 en la comisión, renunciaron 14 miembros. Ahora me voy a comunicar con el síndico”.

Cáceres aguardará una resolución: “Voy a esperar lo que dictamine el síndico, yo estoy a disposición de lo que exprese él. Y si se tiene que convocar a otra asamblea, estoy de acuerdo”, mencionó en relación a como trabajarían desde ahora atendiendo la crisis instalada.

El hasta ahora presidente, finalizó expresando: “Por mi parte quería cumplir mi periodo. Ahora si abandono es por causa de ellos. Es una vergüenza lo que están haciendo con el club”.

NIEGA INFORME. El síndico del Sportivo Luqueño, Juan Moreira mencionó en FALG que no recibió ninguna notificación: “A mí no me ha llegado ninguna nota de renuncia. La secretaría del club está cerrada. Esa nota tendría validez después de esta cuarenta”.

Moreira aseguró que la situación debe ser estudiada: “Una vez que reciba la nota, lo tengo que analizar. Los rumores son que hay un documento circulando. De confirmarse, la directiva quedaría acéfala, quiere decir que ya no hay confianza, te quedas sin respaldo político y se tiene que realizar llamado a una asamblea, para constituir nuevas autoridades”.