Crisis diplomática enfrenta a Venezuela y El Salvador

De esa manera El Salvador se une a más de 50 países que, liderados por Estados Unidos, presionan por la salida de Maduro y por que en su reemplazo asuma Guaidó, quien celebró en Twitter el “espaldarazo a la causa venezolana” de Bukele.

“El Gobierno de El Salvador expulsa al cuerpo diplomático del régimen de Nicolás Maduro, siendo coherente con las reiteradas declaraciones del presidente Nayib Bukele, en las que no reconoce la legitimidad del Gobierno de Maduro”, indicó la presidencia salvadoreña en un comunicado.

RECIPROCIDAD. Aduciendo el “principio de reciprocidad” y tildando de “inaudito” el anuncio del Gobierno de Bukele, Maduro declaró este domingo “personas non gratas” a los integrantes del cuerpo diplomático salvadoreño y les dio 48 horas para abandonar Venezuela. Bukele señaló este domingo en su cuenta de Twitter que los diplomáticos salvadoreños que han sido expulsados por Caracas no fueron nombrados por su gobierno sino que fueron “funcionarios nombrados 100%” por el Gobierno del ex presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), “a quienes llamaban sus amigos”.

Para la cancillería venezolana, el mandatario salvadoreño “asume oficialmente el triste papel de peón” de EEUU. En su ofensiva contra Maduro, el Gobierno de Donald Trump aplica una batería de sanciones económicas.

El Gobierno de Bukele recordó que ha apoyado resoluciones en la Organización de Estados Americanos (OEA) en respaldo a informes de la ONU que denuncian graves violaciones contra los derechos humanos en Venezuela, sumida en una grave crisis socioeconómica.



Maduro, más aislado

El diputado venezolano Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pidió a los países que apoyan al líder opositor replicar la medida de El Salvador de expulsar a los representantes del Gobierno de Maduro. Minutos después, Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, expresó su agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el “espaldarazo a la causa venezolana” que, consideró, “aísla más al régimen de Maduro”. “Es parte de la presión internacional que nos tiene que encontrar en las calles”, apuntó el líder opositor. EFE