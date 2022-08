Créditos no alcanzan para cubrir las deudas del MOPC

El viceministro afirmó que los créditos no son nuevos porque se utilizarán para gastos que ya estaban presupuestados. “Hay proyectos que comenzaron ya el año pasado, como el Puente Héroes del Chaco, que irá incluso hasta el próximo año. Se pagará lo que se pueda”, dijo.

Añadió que se abonará por un monto de las deudas y por proyectos de conectividad rural que necesitan recursos. Precisó que solo los compromisos por el instrumento que permite que las empresas cedan sus facturas a los bancos con los certificados de obras alcanza USD 160 millones.

Oxígeno. Por su parte, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), ingeniero Daniel Díaz de Vivar, señaló que la aprobación de los préstamos es urgente para las constructoras, porque la deuda ya ronda los USD 400 millones, y el instrumento de cesión de deuda a los bancos no les conviene. Además, recordó que en caso de aprobarse los préstamos, su disponibilidad demorará de nuevo unos meses.

“El descuento de los certificados para nosotros no es negocio (...). Del 100% de las facturas estamos recibiendo el 81% cuando hacemos la gestión de créditos, porque las obras tienen una retención de 5%, caucionado para garantizar la buena ejecución. Después tenemos que pagar IVA y renta a fin de mes (...). Estamos pagando anticipadamente los impuestos que suman, y otro descuento de certificado de 6% (...). Ese era el salvataje de un momento, no es sostenible en el tiempo, no puede seguir así”, cuestionó Díaz de Vivar.



Los montos aprobados necesitan ahora el visto bueno de Diputados y no saldan los compromisos financieros pendientes, pero son bien recibidos por la cartera de Estado y los gremios de la construcción.



Las Cifras

240 millones

de dólares, de los 615 millones de dólares aprobados por el Senado, son para el pago de deudas y algunas obras del MOPC.



400 millones

de dólares es aproximadamente el total de la deuda del MOPC con las empresas constructoras, según últimos reportes.