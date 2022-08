Crédito social en China Continental

HISTORIA. El Sistema del Crédito Social (SCS) inició pruebas en 2009 antes de lanzar un plan piloto continental con ocho empresas vía calificación crediticia en 2014. Fue presentado formalmente por el entonces primer ministro chino Wen Jiabao, el 20 de octubre de 2011, durante una de las reuniones del Consejo de Estado. Administrado por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), el Banco Popular de China (PBOC) y la Corte Suprema Popular (SPC). Desde 2016 el Sistema está destinado a volver estándar la calificación crediticia y realizar evaluaciones financieras y sociales para personas físicas y jurídicas, empresas e instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que operan en la República Popular. Aparte de controversias y preocupaciones, el SCS generó informes y conceptos erróneos en los medios debido a problemas de traducción, sensacionalismo, información contradictoria o falta de un análisis exhaustivo. Se alega que los ciudadanos chinos son recompensados y castigados en función de una puntuación numérica asignada por el sistema. Observación: En algunos casos, las diferencias entre algunas siglas y su descripción se debe a que a veces están formuladas en inglés o en chino.

SISTEMA. El Crédito Social es una extensión del sistema de calificación crediticia y financiera existente en la República Popular China. Se remonta inicialmente a la década de 1980, cuando intentó desarrollar una categorización crediticia o bancaria y financiera personal, especialmente para las personas que habitan en zonas rurales y pequeñas empresas carentes de registros legales. La República Popular ha proclamado como objetivo mejorar la confianza social y regular de personas y empresas con respecto a cuestiones como seguridad alimentaria, robo de propiedad intelectual y fraude financiero. Sus partidarios afirman que el Sistema de Crédito Social (SCS) ayuda a regular el comportamiento social, mejora la confiabilidad de los ciudadanos en el seguimiento de actividades como pago de impuestos y facturas, promoviendo objetivos propios del Continente Chino. Los críticos del SCS afirman que lesiona el Estado de Derecho, violando normas vigentes para tales personas y empresas, impidiendo su buena trayectoria, su derecho a privacidad y dignidad, degenerándose en una herramienta para la vigilancia gubernamental y la eliminación de la disidencia con la República Popular.

FUENTES. La información sobre estos temas es profusa y confusa. Por eso resulta imprescindible realizar previamente una evaluación de las fuentes a fin de lograr un resumen objetivo sobre el SCS. A tal efecto hay que recurrir no solamente a las fuentes oficiales de la República Popular China, sino también a aquellas que disienten con ellas así como aquellas otras que proponen sistemas diferentes u opuestos. Esto es difícil de lograr porque el descrito régimen gubernamental de la República Popular China no acepta disidencias ni respeto a minorías ni a particularidades religiosas ni étnicas. Toda opinión diferente es calificada como rebelión o sublevación contra ella y por lo tanto no tolerable. Aquí se utilizan tanto fuentes oficiales como de la disidencia. Las publicaciones en internet al respecto son tan inagotables como contradictorias. Esta es simultáneamente la fortaleza y la fragilidad de esta recopilación.