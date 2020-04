Crecen reclamos por retraso de transferencias de dinero

Los problemas en las transferencias de dinero del programa de asistencia del Gobierno Ñangareko siguen provocando el descontento popular, generando protestas en las calles y casas. Unas 85.138 personas recibieron el mensaje del programa pero aún no obtuvieron el desembolso monetario.

Pobladores del Bañado Sur de la ciudad de Asunción se movilizaron esta semana con cacerolas, carteles, tapabocas, y llegaron hasta la residencia particular del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Hasta hoy día, y ya pasaron 20 días, la Secretaría de Emergencia Nacional no se hizo presente para la entrega de víveres ni la ayuda monetaria, no tenemos respuesta y por eso salimos, hay muchas familias que están pasando hambre. Hubo esperanza cuando llegó el mensaje a los teléfonos pero no se depositó el dinero, queremos que eso se efectivice para poder comprar los ansiados víveres que tanto se necesitan“, señaló Luis Narvaja, referente de la zona del Bañado Sur.

Los números. Según datos de la propia Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), a la fecha fueron admitidas al programa de subsidios Ñangareko 136.138 personas.

Sin embargo, la propia SEN detalló que solamente 51.000 ya efectivizaron los pagos de 500.000 guaraníes para la compra de alimentos.

Un total de 85.138 beneficiarios ya fueron confirmaron a las operadoras telefónicas y sus pagos se encuentran en proceso.

La promesa del Gobierno fue que el programa Ñangareko alcanzaría a unas 330.000 familias, según lo manifestó el mes pasado el propio ministro de Desarrollo Social, Mario Varela.

Así como también, existen cuestionamientos a los problemas de inscripción en el nuevo programa Pytyvõ, cuyo último reporte señala que ya hay 206.000 postulados a recibir G. 548.210.