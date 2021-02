Crece la campaña de boicot en contra de la red social

Este bloqueo también ha despertado el temor sobre la proliferación de noticias falsas. “Al restringir las noticias independientes y producidas por profesionales en Australia, Facebook está permitiendo la promoción de teorías conspirativas, desinformación, noticias falsas y chiflados”, dijo Marcus Strom, representante de la Media, Entertainment and Arts Alliance. “Esta medida irresponsable de Facebook fomentará la difusión de noticias falsas, lo que es especialmente peligroso durante la pandemia de Covid”, añadió. El ex jefe de Facebook para Australia y Nueva Zelanda, Stephen Scheeler, afirmó que “para Facebook y Mark (Zuckerberg) todo es demasiado sobre el dinero, y no sobre lo bueno”. AFP