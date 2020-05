Crece interés hacia el mercado chino para superar crisis

Si bien en los últimos meses del 2019 hubo sondeos acerca de las ventajas de acercarse comercialmente a ese país, el Gobierno no dio pasos hacia las negociaciones, pero, en cambio, logró mayores beneficios con Taiwán.

Con la Ley de Emergencia para hacer frente a los efectos de la pandemia, la deuda pública alcanzó los USD 11.000 millones, mientras que los productos que representan importantes ingresos de divisas como soja, maíz, sésamo y carne, sufren una baja en los precios internacionales.

“¿Será sostenible seguir trabajando con el 33% del mercado mundial solamente o vamos a tener que mirar hacia ese otro 67% del mercado (que representa China)?”, se preguntó al respecto el presidente de la Unión de Gremios de la Producción, Héctor Cristaldo.

Confía en que el tema será parte de la agenda entre el sector público y privado, pero que es el Gobierno el que debe definir si embarca al proceso de entablar relaciones con China, el histórico rival político del cuarto comprador de la carne paraguaya, Taiwán.

“Pero de que necesitamos mercados más dinámicos, necesitamos mejores mercados y que vamos a tener dificultades en todo este nuevo escenario para comercializar, ya se está viendo”, insistió.

Desde el sector ganadero también apuntan a este objetivo. El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Luis Villasanti, califica de una injusticia las millonarias importaciones desde China y las nulas exportaciones a ese destino.

“Yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura que nos ofrece y llegar a China, porque es la única solución que vamos a tener a nuestro producto, el mundo está con una recesión mundial y el único país que está comprando y comprando alimentos es China Continental”, manifestó.

Pero además cree conveniente no centrarse enteramente en este comprador, sino apostar a todos los mercados posibles para no perder competitividad. La ARP había intentado negociar de manera privada con empresarios asiáticos, pero los productores no pudieron superar la barrera política que separa a Paraguay de ser socio comercial de China.

La industria coincide con los ganaderos, pues a los frigoríficos les conviene ese mercado, pero su postura es mantener también relaciones con Taiwán, según el gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt.

Comercio exterior. Los ingresos por exportaciones de granos, sus derivados y carne disminuyeron entre enero y abril USD 165,8 millones con relación al mismo periodo del 2019.