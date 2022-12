Crece descontento en Perú mientras sucesora negocia un nuevo gobierno

Boluarte no descartó ayer llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población en medio de protestas que exigen un nuevo Congreso.

“Si la sociedad y la situación lo ameritan adelantamos elecciones en conversaciones con las fuerzas democráticas del Congreso”, declaró Boluarte, tras asegurar que hoy tendrá formado su gabinete. “Hago un llamado a las hermanas y hermanos que están saliendo en protesta para pedirles que nos calmemos”, señaló.

Dos días después del fracaso de su tentativa de golpe de Estado, Castillo comparte centro de reclusión con el ex mandatario Alberto Fujimori en la base de las fuerzas especiales de la policía, ubicada al este de Lima.

La Fiscalía acusa a este maestro rural de izquierda de rebelión y conspiración, y un alto tribunal dictó 7 días de prisión preliminar en su contra.

crecen protestas. En las calles, en tanto, las manifestaciones crecen y atizan la incertidumbre sobre la posibilidad de que Boluarte pueda concluir en 2026 su mandato, como ella misma anunció al asumir. Decenas de manifestantes bloqueaban este viernes por segundo día consecutivo diferentes tramos de la carretera Panamericana Sur con piedras, troncos y quemando neumáticos en demanda de elecciones generales y el cierre del Congreso.

También hay protestas y bloqueos convocados en Lima. Cerca de un millar de manifestantes chocaron violentamente el jueves contra la policía cerca del Parlamento, y fueron dispersados con gases lacrimógenos. Al menos tres manifestantes fueron detenidos. Movilizaciones callejeras también se reportaron el jueves en otros puntos del interior de Perú como Chota (Cajamarca, cuna de Castillo), Trujillo, Puno, Ayacucho, Huancavelica y Moquegua.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a toda la ciudadanía a la tranquilidad y la responsabilidad. “El uso de medios violentos durante las movilizaciones de protesta están prohibidos”, indicó en un mensaje en Twitter.

“No lo dejaron trabajar” Miles de manifestantes exigieron el jueves la renuncia de la flamante presidenta, la primera mujer en dirigir a Perú y a quien algunos izquierdistas tildan de traidora por haber asumido el cargo. “Estoy marchando por defender a mi presidente Pedro Castillo, que lo han vacado (destituido) injustamente. Han hecho lo imposible para sacar a Castillo. Desde el momento que ha entrado no lo han dejado trabajar", dijo Mery Colque, una manifestante en Lima.

“Vivimos en un golpe de Estado decretado por el Congreso golpista. No puede ser que un grupito de 100 personas saque a un presidente elegido por millones”, cuestionó Ana Zevallos, otra simpatizante de Castillo que participó en la protesta.

Castillo lució abrumado y con el rostro desencajado en una audiencia judicial celebrada el jueves, donde no habló. “Resulta claro que acá no se ha configurado el delito de rebelión porque este no se concretó”, alegó su defensa.