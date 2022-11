Covid disparó cifras de más casos de diabetes tipos I y II

Si el hombre tiene más de 102 centímetros alrededor del ombligo y la mujer más de 88 centímetros, se incrementa el riesgo de desarrollar diabetes.

Pero también está presente la de tipo I. Esta tuvo un gran incremento en lo que va del año, en comparación a otros.

El factor desencadenante ha sido el Covid, explicó la doctora Dorys Royg, responsable del Programa Nacional de Diabetes del Ministerio de Salud Pública (MSP). Por año se contabilizaban 28 pacientes nuevos con la de tipo I. En lo que va del 2022 ya se llegó a los 100, detalló Roig.

“La diabetes tipo I es una enfermedad autoinmune. Los virus despiertan el sistema inmunológico. Siempre cuando se habla de las enfermedades autoinmunes se habla de la posibilidad de que haya factores virales disparadores. Con el Covid se vio esto”, explicó la referente del MSP”.

El incremento asusta, confiesa Roig. También se vio un aumento en casos de diabetes tipo II. El fenómeno no solo se registra en el país, sino en todo el mundo, aclaró.

Adherencia. La diabetes sigue siendo una enfermedad silenciosa. Todavía queda una brecha por diagnosticar, reveló la doctora.

“El 50% de la población que tiene diabetes no sabe que la tiene. A pesar de tener factores de riesgo no consultan, no se hacen análisis de sangre y por lo tanto no saben”, señaló.

En el 2021 se cerró con 114.000 que tienen diabetes. Este año la cifra podría llegar a 140.000.

Aún queda ver los números de IPS y el sector privado. Sin embargo, enfatiza Royg, la cantidad que se tendrá no llega a reflejar el 10% de prevalencia que se estima existe en el país.

“Alrededor de 400.000 personas tienen diabetes y no hay más de 200.000 en tratamiento. Y de esa cantidad ni siquiera tienen un buen control en su tratamiento. Queda mucho por diagnosticar”.

Sobre la provisión para quienes siguen su tratamiento en el sistema público, Royg aseguró que no está faltando nada. Aclaró que sí se está en proceso de licitación para la provisión de las tiras reactivas destinadas a pacientes internados y en Terapia Intensiva.

Lanzamiento. En la fecha se realiza el lanzamiento de la web del Programa Nacional de Diabetes. En el sitio se podrá acceder a estadísticas y materiales destinados a instituciones educativas.