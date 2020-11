Covid-19 también deja secuelas en órgano intestinal, asevera experto

La microbiota queda con secuelas debido a la gran cantidad de medicamentos, como antibióticos, corticoides y antivirales que se aplican al paciente como parte del protocolo del tratamiento de la enfermedad. La fatiga, la falta de concentración y el dolor estomacal están relacionados con una microbiota afectada por el Covid-19.

IMPACTO

Una microbiota equilibrada permite prevenir cuadros graves de coronavirus, según estudios. “El tema es nuevo, pero hay estudios que demuestran que el estado de la microbiota afecta a la gravedad del cuadro. Se habla de que si la microbiota está sana, tiene menos porcentaje de complicaciones esa persona tras infectarse con Covid-19”.

A la fisioterapia respiratoria pos-Covid, se debe incluir un tratamiento con un nutricionista o un especialista en microbiótica. Los ejes del tratamiento incluyen una alimentación antioxidante, consumir prebióticos y probióticos recetados por médicos y optar por alimentos fermentados. (Ver infografía).

“Es categórico que esa cantidad de medicamentos, en cualquier persona aunque no tenga Covid-19, genera lo que se llama disbiosis intestinal. Es el desequilibrio. No solamente después del Covid, después del dengue también”.

Estreñimiento, náuseas, diarreas, acidez estomacal, quemazón estomacal, intolerancia a los alimentos son algunos de los síntomas de una microbiota afectada por el cóctel de medicamentos. “Si hay un desequilibrio, esa microbiota inflama los intestinos, esa inflamación genera dolor, distensión abdominal, molestias estomacales, estreñimiento o diarreas constantes”.

Una paciente de 62 años, comentó al doctor Pablo Peña que se siente más vieja con el pos-Covid. “Lo que pasa es que su cuerpo estuvo luchando y al luchar consume muchos nutrientes. Al utilizar nutrientes, el cuerpo se resiente. El intestino es el tanque de combustible del cuerpo, ahí yo cargo mi combustible que es mi alimento diario. Si tengo una disbiosis de la microbiota no voy a absorber en forma los nutrientes. Entonces, me faltan nutrientes y me siento cansado”.

SECUELAS

La OPS/OMS tiene documentado que aparte de las complicaciones relacionadas con el aparato respiratorio están las neurológicas, accidente cerebrovascular, meningoencefalitis, alteración de los sentidos del olfato (anosmia) y el gusto (disgeusia), ansiedad, depresión y problemas del sueño.

Una evidencia que se encuentra disponible sugiere que el coronavirus “puede inducir a diversas manifestaciones clínicas gastrointestinales y que son más comunes en los casos con manifestaciones clínicas graves. Pueden presentarse, diarrea, anorexia, vómitos, náuseas, así como dolor abdominal”.

¿Cómo recuperar la microbiota intestinal?

A la fisioterapia respiratoria pos-Covid, se debe incluir el tratamiento nutricional para la recuperación de la microbiótica intestinal.

La persona debe acudir a un nutricionista o un especialista en Medicina Ortomolecular.

La alimentación debe ser saludable y que incluya abundante frutas y verduras, prescriptos por un nutricionista de acuerdo al estado de cada paciente.

Consumir alimentos antioxidantes como sandia, mamón, piña, naranja, banana.

Si una persona es diabética o hipertensa debe recurrir a su médico de cabecera para las indicaciones correspondientes sobre el tipo de alimentación pos-Covid.

Con la recomendación de un nutricionista o especialista debe consumir probióticos y prebióticos que permitirán devolver a su estado saludable a la microbiota intestinal.

A parte de alimentos, hay medicamentos que se pueden consumir, que deben ser recetados por un médico especialista.

Otra recomendación para la recuperación es el consumo de alimentos fermentados.

Otra opción son los alimentos fermentados son kombucha, chucrut, el kéfir, vinagre y otros.



