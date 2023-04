Morínigo, finalista del estadual con el Ceará

El técnico paraguayo Gustavo Morínigo (foto) sigue agigantando su nombre en tierras brasileñas; en esta ocasión con el Ceará que eliminó a Fortaleza al vencerlo 3-2 y jugará la final de la Copa del Nordeste. En el duelo disputado en el Arena do Castelão, Erick, Caiqué y Titi hicieron los tantos para el albinegro, mientras que Calebe y Juan Martín Lucero anotaron para Fortaleza.







El rival del Ceará saldrá del ganador de la llave compuesta por el Sport Recife y ABC y la primera final (ida) se disputará el próximo 18 de abril, mientras que la revancha está marcada por el 2 de mayo.

Se puede mencionar que el guardameta compatriota Alfredo Aguilar estuvo en banco de expectativas.



Colombia y Uruguay igualan en el debut

Ayer arrancó el 19º campeonato Sudamericano Sub 17, que se disputa en Ecuador hasta el 23 de abril y pondrá en juego cuatro cupos para la Copa Mundial de este año en Perú. Originalmente, la cita mundialista debió jugarse en 2021, pero se postergó a causa de la pandemia de coronavirus.

El partido debut del sudamericano se dio entre Colombia y Uruguay que culminó igualado sin goles (0-0). Posteriormente, el anfitrión Ecuador jugó ante Brasil (al cierre de edición); encuentros correspondientes al Grupo A, donde también está Chile que quedó libre ayer. Mientras que hoy, entra en acción el Grupo B que incluye a la Albirroja. A las 17:30 se enfrentan Bolivia vs. Perú y a segundo turno Argentina, el campeón defensor, medirá a Venezuela. Paraguay quedará libre.





Los rusos Medvedev y Khachanov a semifinales

Sin muchas complicaciones los rusos, Daniil Medvedev (foto) y Karén Khachanov clasificaron ayer a semifinales del Master 1000 del Miami Open.

En primer turno, solamente una vez se paró el partido entre Daniil Medvedev y Christopher Eubanks que, finalmente, al ruso le costó cerca de hora y media deshacerse del estadounidense (6-3, 7-5). Posteriormente, su compatriota Khachanov dejó fuera al argentino, Francisco Cerúndolo, al superarlo por 6-3 y 6-2. Con este resultado se confirma el choque ruso en semis. Mientras que, Jannik Sinner, el italiano que eliminó a Emil Ruusuvuori (6-3 y 6-1), aguarda por el ganador del partido entre el español Carlos Alcaraz y el yanqui Taylor Fritz.







Tata Martino rechaza oferta de Boca Juniors



El entrenador argentino, Gerardo Martino, rechazó la oferta para dirigir al popular Boca Juniors, según reportan medios de la Argentina.

Pese a que las informaciones hablaban de ciertas cercanías, finalmente, ayer trascendió que el ex DT de la Albirroja, habría rechazado la oferta. Aún no existe un candidato claro tras este nuevo hecho, en medio de un contexto donde el brasileño Luiz Felipe Scolari había expresado públicamente su interés. José Pekerman, quien recientemente se desvinculó de la Selección de Venezuela, aparece ahora como opción. El Xeneize, mientras con los paraguayos Romero y Valdez, prepara su partido por el torneo local, mañana, frente a Barracas Central por la fecha 9. Luego deberá viajar a Venezuela para medir el jueves al Monagas por el Grupo F de la Copa.