Encuentro en Rusia entre Medina y Alonso

Junior Alonso (foto d.), el defensor central compatriota, realizó una publicación en sus redes sociales en la que se lo puede observar en compañía de Jesús Medina, después de la disputa del encuentro correspondiente a la Copa de Rusia, país donde ambos están jugando. Alonso fue titular en el Krasnodar FC, que derrotó de local por 1-0 al CSKA Moscú, equipo donde milita Medina, quien también arrancó en el once inicial.

Después del partido, los dos futbolistas paraguayos tuvieron una amena charla que fue captada por los medios de prensa de Rusia.



El Nacional de Almeida se despide de la Copa

El Nacional de Ecuador, dirigido por el entrenador paraguayo Ever Hugo Almeida, cayó 2-1 (global 4-3) ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) y quedó eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores 2023.

El Poderoso de la Montaña jugará el pase a la fase de grupos contra el vencedor de la serie entre el boliviano Always Ready y el chileno Magallanes, a favor de los segundos por un 3-0 en la ida.

En otro duelo, en el Tomás Adolfo Ducó, en Parque Patricios de la Gran Buenos Aires, el local Huracán venció a Boston River de Uruguay por 1-0 (global 1-0) y se enfrentará en la Fase 3 al Sporting Cristal, en la última eliminatoria antes de la fase de grupos. Recordemos que el equipo peruano de Cristal eliminó al cuadro paraguayo de Nacional.



IFAB analiza un cambio en reglas de tiempo

Mañana, la International Football Association Board (IFAB), ente encargado de reglamentar el fútbol, celebrará su reunión anual en la que podría ampliar modificaciones luego de los planteos recibidos por parte de algunas federaciones y después de realizar pruebas durante el 2022. El tema a tratar está vinculado al tiempo de juego. Esto podría llevar a los partidos a durar más de 100 minutos en todas las competencias, lo que significaría un cambio revolucionario; otra de las opciones es la de detener el reloj en algunas ocasiones puntuales, manteniendo los 90’ de juego.



Cocca da su primera lista de convocados

El argentino Diego Cocca presentó ayer su primera convocatoria como director técnico de México, para encarar en marzo partidos ante Surinam y Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Llamó a 34 futbolistas, 20 de ellos que asistieron al Mundial de Qatar 2022.







"Es una lista de 34 jugadores porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores, y entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen y podamos convivir", dijo Cocca durante la conferencia de prensa. En partidos del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, México visitará a Surinam el jueves 23 de marzo en el estadio Doctor Franklin Essed de Paramaribo, y el domingo 26 recibirá a Jamaica en el estadio Azteca.