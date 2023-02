Independiente saca ventaja en la Recopa

Independiente del Valle venció 1-0 a Flamengo en el cotejo de ida jugado el martes en Sangolquí por la final de la Recopa Sudamericana de 2023.

Cuando parecía que la serie quedaría abierta, los “rayados” del Valle –actuales campeones de la Copa Sudamericana– se pusieron a ganar con el tanto de Mateo Carabajal, quien a los 68’ anidó el balón en la red con un magnífico cabezazo.

El Flamengo, monarca de la Libertadores, y que fracasó en el Mundial de clubes, recibirá al negriazul en el Maracaná para el desquite el 28 de febrero. En caso de empate en puntos y diferencia de goles habrá un alargue de 30 minutos y de persistir la situación se pasará a la definición por tiros desde el punto penal.



Haití y Portugal se meten al Mundial

Chile se quedó a las puertas del Mundial femenino de fútbol, tras perder por 2-1 frente a Haití, que se clasificó por primera vez para este evento, tras este duelo eliminatorio disputado en Nueva Zelanda, mientras que el seleccionado de Portugal también sacó su billete tras vencer a su similar de Camerún por 2-1.

Haití se unirá a Inglaterra, Dinamarca y China en el Grupo D del certamen ecuménico, que se disputará en Australia y Nueva Zelanda entre julio y agosto.

En la segunda final, las portuguesas también lograron su billete para el Mundial al derrotar a las camerunesas por 2-1, gracias a un gol en el descuento, en partido jugado en Hamilton, Nueva Zelanda.

La selección lusa se une de este modo al Grupo E junto a las selecciones de Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam.



Martínez recae con la lesión y será operado

El defensor paraguayo Héctor David Martínez (foto) que arrastra una tendinopatía rotuliana de rodilla derecha, y que no juega desde hace 4 meses, continúa con molestias y decidió entrar al quirófano.

El jugador en el calentamiento previo al juego del domingo ante Banfield volvió a resentir la lesión. “Después de haber realizado una práctica de fútbol por 30 minutos el domingo, David Martínez presentó una recaída de su tendinopatía rotuliana de rodilla derecha. Tras los estudios y dado su cuadro clínico se decide el abordaje quirúrgico para los próximos días”, reza el parte difundido del Millonario, que no indicó el tiempo de rehabilitación tras la intervención quirúrgica.



Dani Alves seguirá en prisión en Barcelona

La Audiencia de Barcelona decidió mantener en prisión preventiva a la espera de juicio al futbolista brasileño Dani Alves, sospechoso de violar a una mujer en una discoteca de esta ciudad, dado el “elevado riesgo de fuga”.

El Tribunal considera que “concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento”, informó la Justicia en un comunicado.

Para el Tribunal, retirarle el pasaporte al ex jugador no le “impediría (...) salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación”, añade.