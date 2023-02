Serie A

Nápoli sigue firme su paso hacia el título

Nápoli no se distrae ante nada en su camino hacia un título que puede ser histórico en la Serie A de Italia. Ayer venció 3 a 0 a Cremonese en su estadio, el Diego Armando Maradona. La dupla Osimhen-Kvaratskhelia volvió a mostrar su valía anotando cada uno un gol, mientras el tercero fue responsabilidad de Elif Elmas. Nápoli tiene 59 puntos, 16 puntos más que Inter y 18 más que Atalanta. Juventus logró un sufrido triunfo por 1 a 0 sobre Fiorentina, con tanto de Rabiot a los 34’ y queda noveno con 29.



Liga de Campeones

Kylian Mbappé se entrena y no se lo descarta

El delantero francés Kylian Mbappé regresó a los entrenamientos con el París Saint Germain, algo que no lo descarta totalmente para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, que jugará mañana contra el Bayern de Múnich.Mbappé estuvo en una parte del entrenamiento de ayer junto a los futbolistas que no jugaron el fin de semana o que lo hicieron durante pocos minutos en la caída contra el Mónaco. La estrella parece haberse recuperado más pronto de lo previsto.