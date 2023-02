Francia

Marsella cae y PSG estira su ventaja





En un duelo correspondiente a la fecha 22 de la Ligue 1, el Olympique de Marsella cayó como local por 3 goles a 1 ante el Niza y perdió puntos importantes en la lucha por el cetro francés.

Los Focences presentaron su once inicial sin el chileno Alexis Sánchez, y con el debut del delantero portugués, Vitinha.

Marsella (46) había ganado siete de sus últimos ocho partidos en el torneo; no obstante, vio cerrada su buena racha en una derrota que no sentencia sus chances de pelearle el título al PSG (54), pero sí que complica mucho. Los goles del Niza fueron de Sofiane Diop, Gaetan Laborde y Billal Brahimi. El ucraniano Ruslan Malinovskyi, flamante fichaje del Marsella, había descontado en la complementaria, con asistencia de Alexis Sánchez.





Italia

Inter, dueño del derbi y Tony gana con Torino

Con un gol de Lautaro Martínez (foto), el Inter se quedó con un nuevo derbi ante Milan y manda en la ciudad de Milán. El Neroazurro fue completamente superior a su clásico rival y se impuso con contundencia en el clásico Della Madonnina. Si bien el resultado fue de 1-0, lo cierto es que fue el claro dominador. El solitario tanto (34’) fue obra del delantero argentino, que sigue intratable en la Serie A. De esta manera, el Inter suma 43 puntos y se mantiene como escolta del Napoli (56), está a 13 de distancia.

En otro duelo, el Torino con Antonio Tony Sanabria superó por 1-0 al Udinese y se ubica en la séptima posición con 30 puntos. El compatriota jugó hasta los 87’.



Alemania

Bayern recupera el liderato de la liga

El Bayern Múnich (40) recuperó ayer el liderado de la Bundesliga, que había perdido provisionalmente ante el Union Berlín (39), al derrotar al Wolfsburgo por 2-4 en un partido que tuvo fases distintas. El Bávaro pareció poner pronto tierra de por medio gracias ante todo a una eficacia despiadada frente a la portería contraria. Pasados veinte minutos de juego, los bávaros estaban por delante 0-3 en el marcador. Kingsley Coman abrió a los 9’ y amplió a los 14’, Müller marcó el tercero (19’). El descuento llegó en el minuto 44, por medio de Kaminski. En la complementaria a los 73’ amplió el Bayern con uno menos por la expulsión de Joshua Kimmich. Finalmente, el Wolfburgo volvió a descontar a los 81’ con Mattias Svanberg para el 2-4 final.