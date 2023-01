Napoli aumenta provisionalmente diferencia

El líder de la Serie A, el Napoli, derrotó ayer al Salernitana por 0-2 y se colocó provisionalmente a doce del segundo, Milan, equipo que enfrenta el martes a la Lazio en Roma, No falló el Napoli en la complicada salida al Arechi de Salerno y sacó el máximo rédito de la sanción a Juventus, que perdió 15 puntos por sanción de la Federación Italiana y enfrenta a las 16:45 a Atalanta. El capitán, el italiano Giovanni Di Lorenzo atacó al segundo palo el centro raso del camerunés Zambo Anguissa y, con un golpe duro, arriba, certero, puso el 1-0. En el minuto 48, Viktor Osimhen sentenció el choque al aprovechar un rebote en el palo para definir con arco en blanco. A las 14:00 Spezia recibe a la Roma; a las 11:00, Monza al Sassuolo; y a las 08:30, Sampodoria a Udinese.



Olympique de Lyon está en octavos de Copa

Olympique de Lyon se clasificó ayer a los octavos de final de la Copa de Francia, luego de que Alexander Lacazette marcara un triplete en la victoria por 3-0 ante el modesto Chambery de National 3 (quinta división). Lacazette encaminó el partido en el primer tiempo, convirtiendo dos asistencias del brasileño Tetê (11’, 33’). Ya en el segundo tiempo, completó su hat-trick luego de una gran acción de Bradley Barcola (67’). En otros cruces de la Copa, Tolouse le ganó 2 a 0 al Ajaccio, mientras el Reimes superó 0-3 a Les Herbiers, Grenoble le ganó 1 a 0 al Stade Plabennec, París FC goléo 0-4 a domicilio al Chamalieres. Paris Saint Germain juega mañana contra Pays.



Xavi está impactado por caso Dani Alves

El actual entrenador del Barcelona de España (foto) y ex compañero de Dani Alves en el equipo catalán, Xavi Hernández, se refirió al caso del supuesto abuso en el que está involucrado el actual jugador del Pumas mexicano. ”Es difícil comentar una situación así. Estoy sorprendido e impactado. En estado de shock. La Justicia dictará lo que sea, no podemos entrar. Me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido”, puntualizó. “Me duele por Dani”, dijo el entrenador.Alves fue acusado de abuso sexual supuestamente ocurrido en una discoteca de Barcelona, en donde se encontraba el jugador.