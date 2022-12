Marruecos amenaza salir de Copa Africana

La Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) anunció ayer que su selección nacional no participará en el Campeonato Africano de Naciones, previsto entre el 13 de enero y 4 de febrero, en Argelia, si no se repone un vuelo directo entre los dos países que tienen rotas las relaciones diplomáticas hace más de un año. ”Estamos esperando una respuesta oficial de la Confederación Africana sobre nuestra solicitud para decidir entonces sobre nuestra participación”, indicó el presidente de la FRMF, Faouzi Lekjaa. Además indicó que Argelia como país anfitrión “debe garantizar todas las facilidades para los países que participan, tal y como está estipulado en el contrato programa”.



Supercopa Argentina se jugará en Abu Dabi

Boca Juniors y Racing Club jugarán el partido decisivo por la Supercopa Argentina 2022 el próximo 20 de enero en Abu Dabi, en el estadio Hazza Bin Zayed, informó ayer en un comunicado la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En junio pasado, el máximo organismo del fútbol argentino firmó un acuerdo de cuatro años con el Consejo de Deportes de Abu Dabi, que contemplaba la organización en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Este partido reunirá a los dos últimos campeones argentinos, es decir, el Xeneize, campeón de la Liga Argentina 2022 el pasado octubre; y la Academia, ganadora del Trofeo de Campeones 2022 en noviembre. En Boca juega Óscar Romero y en Racing, Matías Rojas (foto).



Ancelotti no tiene contactos con Brasil

El entrenador italiano del Real Madrid salió al paso ayer de los rumores que hablan de que es uno de los contactados por la Confederación Brasileña de Fútbol para ser entrenador de la Canarinha, tras el fracaso en la Copa del Mundo.”Si tienen interés no lo sé porque no me han contactado. Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Estoy bien aquí hasta que esta aventura pueda continuar. No soy yo el que va a decirle al Real Madrid que quiero irme, esto nunca pasará”, dijo en rueda de prensa el adiestrador que, además, celebró el fichaje de la joven promesa brasileña Endrick, procedente del Palmeiras brasileño.