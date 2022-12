Falleció O'Neill, ex mundialista con Uruguay

Fabián O’Neill, el ex jugador de fútbol que integró la selección de Uruguay que participó en el Mundial de 2002 y también jugó en Juventus de Turín, murió ayer a los 49 años por una cirrosis crónica.



“¡Hasta siempre Mago!”, tuiteó el Club Nacional de Uruguay, donde O’Neill debutó en primera división, al informar sobre su fallecimiento. O’Neill, que abandonó el fútbol en 2003 a los 30 años y que tuvo durante su carrera profesional y posteriormente problemas de alcoholismo, se encontraba internado desde el sábado por una hemorragia en un hospital de Montevideo, donde falleció.

O’Neill había debutado en primera división en el Nacional con 18 años en 1992, año en que se consagró campeón de Liga.



Gonçalves fue anunciado en América MG

Mateus Gonçalves, el ofensivo brasileño que había dejado Cerro Porteño en los últimos días tras rescindir contrato de mutuo acuerdo, inmediatamente unas horas después ya fue presentado en el América de Minas Gerais.





El extremo de 28 años ya no tenía futuro en Barrio Obrero tras las polémicas declaraciones sobre la supuesta envidia que le tenía gran parte del plantel a Marcelo Moreno Martins y que incluso se notaba en los partidos, según declaró en un programa radial.

Gonçalves, con su nuevo club, el América MG, jugará la Copa Sudamericana en el 2023, equipo que le dio la bienvenida ayer a Gonçalves, el Rayo.



Zinedine Zidane podría ser el DT de Brasil

Zinedine Zidane figura en la lista de posibles sustitutos de Tite en el banquillo de la selección brasileña, según publica este domingo el diario L’Équipe. A sus 50 años, el ex técnico del Real Madrid cumple las condiciones que busca la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), es extranjero, tiene un buen currículum y está libre, a menos que en unos días Didier Deschamps decida no continuar como seleccionador francés. Pero el diario sitúa por encima a Zidane, que tiene en su haber tres ligas de campeones consecutivas con el Madrid (2016, 2017 y 2018) y cuenta con apoyos internos como el influyente Ronaldo. Además, conoce bien a algunos de los integrantes del vestuario, como Vinicius, Éder Militão o Casemiro.