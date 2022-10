Juega el Newcastle, de Miguel Almirón

La fecha 10 de la Premier League se pone en marcha hoy con cinco partidos, entre los que se destacan el que jugarán, por un lado, Manchester City, el escolta del Arsenal, contra Southhampton (11:00); y, por el otro, Newcastle, de Miguel Almirón, que se enfrentará al Brentford a la misma hora.El equipo de Almirón se encuentra en la séptima posición con 11 unidades, y viene de ganar en su anterior presentación con un doblete marcado por el paraguayo.Otros juegos sabatinos son Bournemouth-Leicester, Chelsea-Wolverhampton, y el Brighton de Julio Enciso contra Tottenham.



Ratón Ayala no quiere presión para Argentina

En conversación con la agencia EFE, Roberto Ayala, ex jugador del Valencia español, club con el que consiguió cuatro títulos en dos de los siete años que militó en sus filas, reconoció que “algunos” pondrán a Argentina “como favorita”, pero el equipo no siente esa presión.”No tenemos que cargar con ninguna mochila; al contrario, tenemos que competir. Nuestro deber es cada partido jugarlo como si fuera el último”, comentó Ayala, quien disputó tres mundiales con la selección argentina, que fueron los de Francia, Corea- Japón y Alemania.