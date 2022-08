Matthäus entrega camiseta de Maradona

El ex internacional alemán Lothar Matthäus entregó a Legends, el Museo de camisetas que fue inaugurado en Madrid, la que utilizó el argentino Diego Armando Maradona en la final del Mundial de México 1986, cuando se consagró campeón con Argentina.“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, dijo Matthäus (foto) en el acto de entrega llevado a cabo el día de ayer en la embajada de la República Argentina en España.



Se había perdido “interés en el Tri”

Gustavo Alfaro, entrenador argentino de la selección ecuatoriana que jugará el Mundial de Qatar, dijo ayer que cuando llegó a la selección, el 26 de agosto de hace dos años, había “un momento complejo”, agudizado por la pandemia y el desinterés de algunos jugadores en las convocatorias de la Tri. “Me tocó llegar en un momento complejo del fútbol ecuatoriano potenciado por el tema de la pandemia del Covid-19. Y el escenario no era el más óptimo, no solo por las complejidades que existían sino porque me pasó algo: Algunos jugadores perdieron el interés por jugar con la selección”, declaró.”Algunos jugadores perdieron el interés, renunciaron a la selección, al sueño supremo que todos tuvimos cuando empezamos a patear una pelota, jugar por la selección”, recordó Alfaro.



En Baires, Robert Rojas fue otra vez operado

“Robert Rojas fue operado exitosamente por los médicos del club. Se le retiraron los cerrojos que se le habían colocado y en las próximas horas será dado de alta”, aseguró el club argentino River Plate en un comunicado en el que informó que el internacional de la Selección Nacional ha sido intervenido quirúrgicamente por segunda vez.La primera fue en abril pasado, luego de sufrir una fractura de tibia y peroné en un partido de Copa Libertadores de América ante Alianza Lima, de Perú. El ex Guaraní se encontraba en la última etapa de su recuperación y se estimaba que su retorno a las canchas se podría dar a finales de este mes, pero esta nueva cirugía postergará su vuelta.



Hay clasificados en la Liga Conferencia

Ayer fue un día perfecto para los representantes de las cinco grandes ligas europeas, quienes triunfaron en sus respectivos partidos de la fase previa de la Liga Conferencia y sellaron su clasificación a la fase de grupos. Fiorentina, West Ham, Villarreal, Niza y Colonia ganaron sus partidos de vuelta de la última ronda previa y están entre los clasificados principales. Fiorentina eliminó al Twente neerlandés, empatando 0-0 en la vuelta y aprovechando el 2-1 de la ida. Villarreal no pasó apuros para volver a superar al Hajduk Split croata. Tras el 4-2 de la ida, ganó 0-2 y sentenció la eliminatoria. West Ham tuvo menos problemas, le ganó 3-1 al Viborg danés y está dentro. Niza ganó 2-0 al Maccabi Tel Aviv en la prórroga y también se clasificó.