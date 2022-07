Mané es el mejor jugador africano

Por segunda vez en su carrera, el atacante senegalés Sadio Mané fue designado mejor jugador africano del año. Ayer, en Rabat, tuvo lugar la ceremonia de premiación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). El, nuevo jugador del Bayern de Múnich, de 30 años, ya había logrado este galardón en 2019, cuando jugaba en el Liverpool. El premio no fue concedido en 2020 y 2021 debido a la pandemia del Covid-19. Este año Mané ganó con Senegal el título de campeón en la Copa de África de Naciones (CAN), en febrero de este año. Además, fue principal protagonista de la clasificación de su país a una nueva edición de la Copa del Mundo. En las votaciones, Mané superó a su ex compañero egipcio del Liverpool, Mohamed Salah, y al arquero senegalés Edouard Mendy, del Chelsea también inglés.







De la mano de Tévez, Rosario gana el clásico

Ayer tuvo lugar una nueva edición del clásico rosarino del fútbol argentino, entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Fue victoria por 1 a 0 de Central, gracias a un tanto marcado por Alejo Véliz al primer minuto de descuento de la primera etapa.En el equipo ganador fue titular el defensor paraguayo Cristian Báez, mientras entre los perdedores estuvo en la zaga Gustavo Velázquez.Se trata de la segunda victoria de Rosario Central desde que está al mando del equipo Carlos Tévez, quien llegó al club hace pocas semanas en su primera experiencia como entrenador.Con este resultado, el equipo conducido por el Apache llegó a 11 unidades, y está a ocho puntos de los que lideran la tabla del campeonato de la AFA, Argentinos Juniors y Atlético Tucumán.



Banco quiere ser “socio” para Mundial

El CAF-Banco de Desarrollo de América Latina anunció ayer su interés de convertirse en “socio estratégico” de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay si deciden impulsar unidos su candidatura para ser sede del mundial de fútbol 2030. “Si Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile se postulan unidos para ser sede del Mundial 2030, seremos su socio estratégico para transformar ese sueño en una oportunidad para acelerar la integración regional y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también para 2030, en lo que nos hemos comprometido todos los países”, afirmó el gerente regional sur de CAF, Jorge Srur, en el contexto de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Paraguay. Infraestructura, conectividad vial y digital y electromovilidad serían los aspectos centrales para el apoyo financiero.