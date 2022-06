Roma se baja del trofeo Joan Gamper

La Roma de José Mourinho sorpresivamente anunció que no disputará el próximo trofeo Joan Gamper contra el Barcelona, en el tradicional partido organizado por el club catalán. El club español decidió “unilateralmente y sin causa alguna” rescindir el contrato que había suscrito con el Barcelona para disputar el próximo trofeo Joan Gamper, según informó ayer la entidad azulgrana. El trofeo debía estar en disputa el próximo 6 de agosto.Mientras tanto, el Barcelona no solo busca nuevo rival para el torneo, sino también se reserva las acciones legales contra el club italiano. “El área legal del club está estudiando las acciones oportunas para reclamar al equipo italiano los daños y perjuicios que esta inesperada e injustificada decisión pueda causar al FC Barcelona y a sus aficionados”, informó el club.



Ángel Di María jugará en la Juventus de Turín

A falta de confirmación oficial, la prensa deportiva italiana da como un hecho la llegada del argentino Ángel Di María a la Juventus de Turín. El jugador tendrá el pase en la mano desde el 30 de junio y es un hecho que no seguirá en el París Saint Germain francés.El ex Benfica, Real Madrid y Manchester United llegará a la Vecchia Signora en reemplazo de su compatriota Palo Dybala, quien dejó el club pero al parecer seguirá en la Serie A.Si la semana pasada el todavía activo arquero Gialuigi Buffon fue quien lo llenó de elogios, ayer hizo lo mismo Iker Casillas, ex compañero suyo en Real Madrid. ”Creo que está en gran forma. Aquí en Europa siempre ha jugado a un alto nivel, en grandes clubes. Di María dará en la Juve un nuevo paso”, indicó en sus redes el ex arquero español.





Gareth debutaría en clásico angelino

Los Ángeles FC, nuevo club del galés Gareth Bale, espera que su estrella debute el próximo 8 de julio en el clásico contra Los Ángeles Galaxy. El director general del equipo, John Thorrington, habló acerca de la llegada estelar de Bale al club. “El proceso fue lo siguiente. Inmediatamente después del partido en el que Gales se clasificó al Mundial estuvimos en contacto con el representante de Gareth. Hablamos de la oportunidad de aquí, única en mi opinión para Gareth”, afirmó. “Y también fue importante lo que necesitaba Gareth en el próximo paso de su carrera. Fue una combinación perfecta por lo que quiere él de cara al Mundial y para nosotros, por lo que nos puede dar en la cancha”, agregó.Los Angeles FC también contrató al italiano Giorgio Chiellini y renovó el contrato del goleador mexicano Carlos Vela.