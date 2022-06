Liga Premier

Manchester United piensa en Frenkie de Jong

El Manchester United intentará fichar a Frenkie de Jong, el jugador que está en los registros del Barcelona español, para lo cual el dinero "no será un problema", según afirmó el CEO de Manchester, Richard Arnold. "Se trata de que el entrenador (Erik ten Hag), que es el que hace el trabajo de buscar buenos jugadores, lo quiere. John Murtough (director de fútbol del United) está trabajando desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche intentando llegar a un acuerdo para el traspaso. Tenemos 200 millones de libras para fichar, no queremos dejar escapar a sus principales objetivos", aseguró. Manchester se prepara para el inicio de la Liga Premier.



Liga española

CEO del Atlético se disculpa por camiseta

Atlético de Madrid presentó antes sus hinchas y en sus redes sociales el nuevo diseño de su camiseta para esta nueva temporada que comenzará en agosto próximo. El mismo no resultó del agrado de la mayoría de los hinchas, al menos en las redes sociales. Miguel Ángel Marín, el CEO del club, dijo en su descargo que el diseño, que tiene rayas verticales onduladas, “trata de hacer un guiño a dos aspectos históricos”, pues “está inspirado en el río Manzanares, que tanta conexión tuvo con el Atlético de Madrid, representando el recorrido del río”. Después dijo: “Pedimos disculpas a los fans a los que no les guste este diseño, pero la única intención era recordar el pasado con respeto y cariño".



Discriminación

FIFA y Fifpro trabajan en plan de protección

La FIFA y la organización mundial que representa a los futbolistas profesionales (Fifpro) echaron a andar un plan para proteger a las selecciones que participarán en los torneos que organiza la Federación Internacional, entre ellos el Mundial de Qatar, de los insultos que se vierten en las redes sociales. Ayer, en el Día Internacional de las Naciones Unidas para Contrarrestar el Discurso del Odio, la FIFA publicó un informe que refleja el aumento de los insultos que reciben los futbolistas en las plataformas de las redes sociales durante los torneos de selecciones. Durante la Eurocopa, más del 50 por ciento de los jugadores fueron objeto de algún tipo de insultos discriminatorios.