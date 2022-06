Lewandowski reitera que quiere irse

Como ya lo había anunciado antes del término de la reciente Bundesliga, el polaco Robert Lewandowski reiteró su deseo de marcharse del Bayern Munich para esta nueva temporada, a pesar de que tiene aún un año de contrato. "Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución, sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero de la transferencia", dijo Lewandowski en declaraciones al diario Bild."No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios", agregó.A pesar de su vivo deseo de marcharse, Lewandowski habló de su amor por el Bayern y pidió: "Espero que los seguidores algún día me entiendan".



Fabián Balbuena tiene nuevo adiestrador

El Dinamo de Moscú, donde milita el defensa paraguayo Fabián Balbuena, anunció la contratación de un nuevo entrenador. Se trata del serbio Slavisa Jokanovic, que hasta el pasado mes de diciembre dirigió al Sheffield United inglés. “Para mí, es una motivación extra conocer una nueva liga después de haber trabajado en diferentes competiciones”, dijo Jokanovic, que toma las riendas del club moscovita que fue tercer clasificado de la Liga y finalista de la Copa en Rusia.Jokanovic es el único entrenador extranjero que logró dos ascensos a la Premier League inglesa (con el Watford en 2015 y con el Fulham en 2018). “Estoy contento y motivado por entrenar a este club histórico. Nuestra idea es empezar a trabajar cuanto antes en la pretemporada”, dijo Jovanovic.



Perú quiere “sí o sí” que siga Gareca

"Queremos sí o sí que él continúe al frente de la selección nacional absoluta", sostuvo el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, a propósito de Ricardo Gareca, el entrenador argentino que clasificó a Perú a un mundial luego de 36 años. Durante una rueda de prensa aseguró que esta posición es compartida por el presidente de la federación, Agustín Lozano."Creemos que es la persona indicada para continuar estos cuatro o cinco años que se vienen", reiteró antes de indicar que salió "con mucho optimismo" de su encuentro con Gareca. Consideró, sin embargo, que el entrenador deberá tomarse "unos días de reflexión con la familia" antes de "dar una respuesta concreta que él se siente con fuerzas para continuar con esto". Oblitas destacó que lleva 7 años "de un entendimiento casi perfecto" con el comando técnico.