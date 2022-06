Selecciones juegan sus amistosos

Además de Paraguay que desde las 06:00 medirá a Japón en tierras orientales, otras selecciones de Conmebol estarán desplegando su juego en esta fecha FIFA.

Desde las 07:00, la pentacampeona mundial Brasil estará jugando en Seúl ante Corea del Sur, próximo rival de Paraguay. El Scratch jugará con sus titulares para que Tite vaya probando la base que irá al Mundial de Qatar.

Por la noche, desde las 20:30, Ecuador medirá a Nigeria en New Jersey, Estados Unidos. De momento el Tri va al mundial, pendiente a la protesta que se mueve en FIFA por Byron Castillo.

Y desde las 22:00, también en Estados Unidos, más precisamente en Glendale, Los Ángeles. Uruguay medirá a México, en choque de equipos mundialistas.



Santiago Arzamendia podría salir del Cádiz

Con pocos minutos en esta temporada en el Cádiz de España, Santiago Arzamendia podría pegar la vuelta al continente ante ofertas de Argentina y Brasil.

“Nosotros dependemos de lo que diga Cádiz, no solo Independiente preguntó por Santiago también hay ofertas de Brasil. Yo quiero que siga en Europa”, expresó a Javier Monges, agente de Arzamendia en charla con (1080 AM).

A los sondeos sudamericanos, también se suma de un equipo de España, desde Cádiz están buscando un mejor pasar de Arzamendia, tras una contratación que fue onerosa para el humilde club.