Haaland tendría todo arreglado con el City

Uno de los delanteros más codiciados del fútbol mundial, el noruego Erling Haaland, del Borussia Dortmund alemán, tendría todo acordado para seguir su carrera futbolística en la Liga Premier inglesa, donde recalaría en el Manchester City, que recientemente fue eliminado de la Liga de Campeones. Según el medio británico The Atlantic, habría arreglado la transferencia con el Borussia Dortmund, así como con el futbolista de 21 años (foto) y su equipo de representantes. Fuentes alemanas citadas por el medio hablan de un “trato hecho”, que “debería confirmarse esta semana”, según afirmó.



Chile insistirá en su reclamo contra Ecuador

La Federación chilena de Fútbol (ANFP) anunció ayer que insistirá en su reclamo sobre la presunta alineación indebida del defensor de la selección de Ecuador, Byron Castillo (foto N° 6). Esto pese a que hay una sentencia judicial y que su par ecuatoriana (FEF) rechazó la denuncia.El equipo legal de la ANFP cree que el recurso al “habeas data” no despeja las dudas que existen sobre el origen de Castillo, que habría nacido en la localidad colombiana de Tumaco. La ANFP aseguró que “lo que queremos hacer presente de forma muy clara es que lo que alega la FEF no está declarado en la sentencia”, aseguró.



Fiorentina gana y acecha a la Roma

La Fiorentina sigue en carrera por jugar un torneo europeo la próxima temporada después de derrotar por 2-0 a la Roma, este lunes en el cierre de la 36ª jornada de la Serie A. Un penal transformado por el delantero argentino Nicolás González (5’) abrió un marcador que fue ampliado apenas seis minutos después con un disparo raso de Giacomo Bonaventura (11’). La Roma de José Mourinho, que no parece estar en su mejor forma en este final de temporada, nunca dio la impresión de poder volverse a meter en el partido y mucho menos amenazar el triunfo de los de Florencia, que de esta manera vuelven a ganar tras cuatro derrotas consecutivas.Con esta victoria Fiorentina es séptimo, con 59 puntos, los mismos que la Roma que es sexta por diferencia de goles, a falta de dos fechas del final.