Mundial 2022

Ecuador defiende su postura por Castillo

Carlos Manzur, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló con el portal chileno de La Tercera y aclaró que no tienen ninguna duda sobre la nacionalidad de su jugador Byron Castillo, a quien acusan de ser colombiano.

“El jugador Byron Castillo ha sido parte de varias selecciones nacionales desde los 15 años y ha participado en varios torneos de selecciones nacionales. Hace unos años, a propósito de un problema entre empresarios, saltaron a la luz ciertas inconsistencias en el Registro Civil, que fueron corregidas con dos acciones de rango constitucional que le dieron la razón al jugador y que se encuentran ejecutoriadas. No existen procesos investigativos en curso. Para nosotros es un tema cerrado”, enfatizó el directivo ecuatoriano.



Copa Sudamericana

Racing sufre duro revés en tierras peruanas

Racing de Avellaneda cayó 3-1 ante Melgar por el Grupo B de la Copa Sudamericana. El equipo albiceleste perdió así un invicto de 16 partidos sin conocer de derrotas entre torneo local e internacional este año.

En el equipo argentino jugó hasta los 59 minutos el volante paraguayo Matías Rojas. Con la caída, Racing y Melgar suman 6 puntos; por detrás quedaron Cuiabá de Brasil y River Plate de Uruguay con 3 puntos, tras la victoria de los charrúas 2-1 de visita.

Hoy se cierra la semana de partidos con 6 juegos: Wilstermann vs. Sao Paulo, Defensa vs. Liga de Quito (18:15), Wanderers vs. Lanús, Barcelona vs. Metropolitanos, Oriente Petrolero vs. Junior y La Calera vs. Santos (20:30).