Gabriel Ávalos le da el triunfo a Argentinos

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos (foto der.) marcó ayer el segundo gol de Argentinos Juniors, el de la victoria por 2-1 contra Talleres de Córdoba en la fecha 10 del Grupo A del torneo argentino. Federico Girotti abrió la marca para Talleres a los 7 minutos, luego de aprovechar un error en la salida de los locales. A los 20’, Argentinos igualó las acciones luego de que Ángelo Martino marcara en contra de su propia valla. El gol de la victoria para los locales fue marcado por Ávalos luego de tomar una pelota de aire y de media vuelta.En juego posterior, Boca Juniors y Lanús empataron 1-1, con presencia de titular de Óscar Romero, quien fue cambiado en la complementaria.







Nápoli enfrenta a Roma por no bajarse

En un partido de tradición dentro de la liga italiana, Nápoli recibe hoy a la Roma en el Diego Armando Maradona (13:00) por no despegarse de los primeros lugares de un tramo final de la Serie A que está apasionante y cerrado, y en donde lidera Milan con 71 puntos (con un partido más), lo sigue el Inter con 69 y el Nápoli es tercero con 66. El cuadro napolitano está obligado a ganar para seguir vivo en las aspiraciones de pelear por el campeonato y ante las victorias de quienes están por encima de él este fin de semana. Roma, por su parte, está en puestos europeos (Liga Europa), pero necesita del triunfo para acercarse a la Juventus y poder tentar entrar en la zona de Liga de Campeones, en lo que es la meta del conjunto capitalino. Hoy también juegan Atalanta-Verona, a partir de las 15:00.



PSG gana y acaricia el título en liga francesa

El líder de la Ligue 1 de Francia, París Saint Germain derrotó al Olympique de Marsella 2-1 en el Parque de los Príncipes y, de esta forma, dio un paso enorme hacia el título, terminada la fecha 32 del torneo en el que cuenta con 15 puntos más que el Marsella (2º), a falta de 18 puntos por disputarse.El brasileño Neymar abrió el marcador para los parisinos (12’). El croata Duje Caleta-Car puso el 1-1 parcial a los 31’, pero Kylian Mbappé convirtió un penal provocado por Neymar justo antes del descanso (45+5) para irse con un marcador que ya no se movería. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino podría coronarse de nuevo campeón de liga el miércoles.



Tigres golea y sigue puntero en México

Tigres de Carlos González goleó por 3-0 al Toluca de Braian Samudio y se ubica en el liderato de la tabla de posiciones del Clausura mexicano 2022, mientras su delantero André Pierre Gignac lidera a los artilleros al concluir este domingo la jornada 14. Los mexicanos Juan Pablo Vigón y Sebastián Córdova le dieron a los Tigres una ventaja que fue ampliada con un cabezazo de Gignac.Tigres lidera el campeonato por mejor diferencia de goles que el Pachuca, con el que comparte la misma cantidad de puntos, 14.El fin de semana también jugó Cruz Azul, donde Pablo Aguilar y Ángel Romero fueron titulares en la caída de local por 0-1 contra las Chivas. Antony Silva fue titular y también amonestado en la victoria del Puebla (3°) contra León, en condición de visitante.