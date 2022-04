Uruguay

Walter Clar es apuesta del River uruguayo

El lateral izquierdo paraguayo Walter Clar fue presentado en su nuevo equipo, el River Plate de Uruguay. “¡Bienvenido al Darsenero, Walter!”, anunció la institución a través de sus redes. El futbolista, últimamente en Nacional, ahora tendrá su segunda experiencia internacional; en el 2019, jugó media temporada en el Boa Vista de Portugal.

Walter Clar habló con donde dio detalles. “El club necesitaba un lateral izquierdo. Se comunicaron conmigo y Diego Serrati concretó mi pase. El club y el grupo me recibieron muy bien. Dios quiera pueda debutar este sábado (vs. Defensor Sporting) o el jueves en la Sudamericana (ante Racing de Argentina)”, expresó.



Brasil

Óscar Ruiz será compañero de Pitta

Óscar Ruiz, el volante izquierdo paraguayo, fue confirmado para sumarse a su nuevo club, el Juventude, equipo de la Primera División del fútbol brasileño, por un año. En este club, que tendrá su debut en la temporada 2022 del Brasileirão, ante Red Bull Bragantino, será compañero del delantero paraguayo, ex Olimpia y Luqueño, Isidro Pitta. Ruiz cumplió una temporada en el Bahía donde el ex Cerro Porteño quedó relegado durante casi todo el segundo semestre de competencia. Con la camiseta del Bahía, Ruiz disputó 34 partidos y anotó un gol. Fue separado del plantel principal en octubre del 2021, cuando fue despedido el entrenador argentino Diego Dabove y lo reemplazó el brasileño Guto Ferreira.