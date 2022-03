Colombia

El equipo que gana no se cambia

Colombia visita mañana a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias y Reinaldo Rueda prepara lo que será el juego para poder encontrar el triunfo que les mantenga la ilusión del repechaje. La Tricolor deberá vencer y esperar un resultado favorable de Paraguay en Lima ante Perú. El equipo colombiano tendrá la baja obligada de Juan Guillermo Cuadrado por acumulación de tarjetas amarillas, pero el funcionamiento y la necesidad de ganar harían que el DT se decida por la real posibilidad de mantener al resto de la formación inicial que supo derrotar por 3 a 0 a Bolivia en Barranquilla.

Tras ganarles a los bolivianos Rueda ya ha tenido dos sesiones de entrenamiento con el grupo buscando soluciones. Colombia tiene 20 puntos, contra 21 de Perú.



Argentina

Scaloni: “Álvarez es el chico de moda”

El técnico de la Selección Argentina habló de la estrella de River, Julián Álvarez. “Que no juegue de entrada no quiere decir que no confiemos en él”. Sin Lautaro Martínez, baja por su contagio de coronavirus, Lionel Scaloni se la jugó por la titularidad de Joaquín Correa, para el partido contra Venezuela. Y a la hora de realizar variantes, antes de pensar en Julián Álvarez le dio la chance de debutar con la selección a Lucas Boyé, de buen presente en Elche y también surgido de la cantera de River. “No me gusta hablar individualmente. Sobre todo de Julián Álvarez, que es el chico de moda en la Argentina. Y nosotros lo adoramos, lo queremos un montón", señaló el DT.



Uruguay

Pacto de Santiago, pedido trasandino

Con 19 puntos, Chile aún sueña con el quinto lugar de la repesca sudamericana. Pero además de esperar las caídas de Perú (21) y Colombia (20), el elenco de Lasarte tiene que vencer mañana en Santiago a la ya clasificada Uruguay. Tienen una propuesta en manos. El medio deportivo RedGol, en su sitio web, destaca que Chile enfrentará a una ya clasificada selección uruguaya, y propone un acuerdo de caballeros para sacar los tres puntos adelante. “Si alguna vez existió el Pacto de Lima, entre peruanos y colombianos, ¿por qué no puede nacer ahora el Pacto de Santiago?”, señala el portal web, que da argumentos para pensar en una especie de acuerdo entre los futbolistas chilenos y uruguayos. Los trasandinos vienen de ser goleados 4-0 por Brasil.



Chile

Lasarte espera la recuperación de Brereton





Al delantero de Chile Ben Brereton se lo observó bien en las prácticas y podría jugar, al menos unos minutos, ante Uruguay. El DT Martín Lasarte lo quiere sí o sí en cancha. Mañana, a las 19:30, los chilenos se jugarán su última carta para entrar al repechaje del Mundial de Qatar 2022. La Roja necesita derrotar a Uruguay y esperar que Colombia no venza a Venezuela y que Perú tampoco le gane a Paraguay. Para el trascendental choque Lasarte tiene la ilusión de contar con el delantero del Blackburn Rovers que se ha visto activo en las prácticas y ya está haciendo trabajos con balón. El clasificado jugará en el repechaje ante rival a definir; podría ser Australia o Emiratos Árabes