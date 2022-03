Con o sin gripe, Messi no se pierde el combo

Pese al síndrome gripal que no lo dejó jugar en el PSG, Lionel Messi llegará hoy a Buenos Aires para integrarse a la Selección Argentina de cara a los juegos ante Venezuela y Ecuador, en el último combo por Eliminatorias Sudamericanas.

Messi llegará junto con Leandro Paredes y Ángel Di María. Para esta doble fecha final, Scaloni tendrá varios jugadores afuera de su staff habitual. Por lesión no estarán Marcos Acuña, Alejandro Gómez y Lisandro Martínez, recientemente desafectado por una lesión muscular. Por Covid, tampoco tendrá al goleador del ciclo: Lautaro Martínez.



Brasil concentra para cerrar su invicto

La Selección de Brasil comenzó a concentrarse ayer en el centro de entrenamientos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en la ciudad de Teresópolis para preparar sus dos últimos partidos por las Eliminatorias, el próximo jueves con Chile y el 29 de marzo ante Bolivia.

El Scracth es líder de la tabla de posiciones, ya clasificada al Mundial y buscará cerrar la competencia con el invicto; actualmente tiene 12 victorias y 3 empates.

Los primeros foráneos en llegar fueron: Thiago Silva, Felipe, Fred, Richarlison y Gabriel Martinelli.



Con 26 jugadores, Uruguay pone el foco

Uruguay sigue su concentración en Montevideo, de cara a un combo trascendental donde se juega su clasificación ante rivales directos. Primero recibirá en el Centenario a Perú, el jueves a las 20:30; luego visitará Santiago para enfrentarse a Chile, el martes a las 19:30.

La Celeste es cuarta con 22 puntos, clasificando de forma directa al Mundial de momento, un punto por encima de Perú y tres puntos por encima de Chile.

Destacan de la nómina de los dirigidos por Diego Alonso, los experimentados Muslera, Cavani y Suárez.