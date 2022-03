Italia

Cruce por conocer al emperador en Roma

La Roma recibe a Lazio hoy en el Estadio Olímpico, en el derby romano, desde las 14:00, por la fecha 30 del Calcio Italiano.

El elenco local está en el séptimo puesto con 48 puntos y 14 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 49 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo.

A su vez, Nápoles logró una preciada victoria en casa contra el Udinese (2-1), gracias a un doblete de Víctor Osimhen, y el Inter empató (1-1) contra la Fiorentina, en la pelea por el Scudetto, mientras que el líder Milan venció 1-0 a Cagliari.



Inglaterra

Arsenal gana y registra marca en Premier

Un gol de Bukayo Saka, a la media hora de juego, dio al Arsenal de Mikel Arteta la victoria a domicilio sobre el Aston Villa de Steven Gerrard, un triunfo que le consolida en la cuarta plaza de la Premier, con cuatro puntos de ventaja sobre United.

El gol de Saka convirtió a los gunners, además, en el tercer club que logra 2.000 goles en la Premier, desde su creación en mayo de 1992, algo que tan solo han conseguido el Manchester United (que suma 2.176 goles) y el Liverpool (2.002).



Alemania

El Bayern golea con doblete de Lewandowski

El Bayern goleó este sábado por 4-0 al Unión Berlín con goles de Kingsley Coman, Tanguy Nianzou y dos de Robert Lewandowski, uno de ellos de penal, con lo que se consolida en el liderato y aumenta provisionalmente a siete puntos su ventaja sobre el Borussia Dortmund.

Otros resultados registrados en la ronda de ayer: Mainz 05 4-0 Arminia, Sttutgard 3-2 Augsburgo y Herta Berlín 3-0 Hoffenhein. Los duelos para hoy: Leipzing vs. Frankfurt (11:30), Wolfsburgo vs. Bayern Leverkusen (13:30) y Colonia vs. Borussia Dormund (15:30).