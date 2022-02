Eliminatorias

Suecia y Polonia no jugarán contra Rusia

Las Federaciones de Polonia y Suecia anunciaron ayer, ante la falta de decisión de la FIFA, que no se enfrentarán a la selección rusa a finales de marzo en el repechaje para el Mundial de Catar-2022. Los polacos debían jugar contra Rusia el 24 de marzo en Moscú en la semifinal de la repesca, cuyo vencedor debe medirse cinco días después al ganador del Suecia-República Checa. “Basta de hablar, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión de (...) Rusia en Ucrania, el equipo de Polonia no tiene previsto jugar el partido de calificación contra el equipo de Rusia”, indicó el presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, agregando que “es la única decisión correcta”.