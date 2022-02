Manchester City se consolida en la punta

En la continuidad de la fecha 24 de la Premier League, Manchester City sumó otra victoria, la número 19 en el torneo, al vencer 2-0 al Brentford, por goles de Riyad Mahrez, de penal (40’, foto), y Kevin De Bruyne (69’).

Con esta victoria, el City sube a los 60 puntos, con 12 de ventaja respecto a su inmediato perseguidor que es Liverpool, que hoy juega ante Leicester en Anfield desde las 16:45.

Ayer también se dio la victoria de Southampton por 3-2 ante Tottenham de visitante y los empates de Norwich 1-1 con Crystal Palace y el vibrante 3-3 del Leeds de Marcelo Bielsa ante Aston Villa.







Milan ante Inter en semis de Copa Italia

El derby della Madonnina, el clásico de Milano, Milan vs. Inter, se medirán en la semifinal de la Copa Italia, tras la goleada que el rossonero ayer le propinó a Lazio.

Dos goles del francés Olivier Giroud (41’ y 46’), más tantos del portugués Rafael Leao (24’) y el marfileño Franck Kessie (79’), fueron los autores del rotundo 4-0 ante los capitalinos.

Así, Milan e Inter se volverán a ver en dos juegos, la ida el miércoles 2 de marzo y la vuelta el miércoles 20 de abril, en horarios a definir.

En los otros duelos de cuartos, se miden hoy: Atalanta vs. Fiorentina (14:00) y Juventus vs. Sassuolo (17:00).



Betis, de visita, derrotó a Rayo Vallecano

El Real Betis dio un golpe en Copa del Rey, en la semifinal de ida venció por 2-1 al Rayo Vallecano en condición de visitante.

Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini que se ubican terceros en la Liga, ahora aspiran ser finalistas del torneo más tradicional en España.

Ayer dieron un gran paso, con los goles de Borja Iglesias (26’) y el luso William Carvalho (68’) dieron vuelta el marcador tras ir perdiendo por el gol de Álvaro García (5’). La revancha se disputará el jueves 3 de marzo a las 17:00 en Sevilla. Por la otra llave hoy juegan Athletic Bilbao vs. Valencia (17:30).