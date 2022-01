Eliminatorias

Maxi Meza reemplaza a Correa en Argentina

El técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, convocó a Maximiliano Meza (foto) en sustitución del delantero Joaquín Correa, lesionado en un encuentro disputado recientemente con el Inter de Milán. El jugador ofensivo de 29 años estará así disponible para los próximos encuentros ante Chile y Colombia como parte de las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta ahora Meza había vestido diez veces la camiseta albiceleste; correntino él, milita actualmente en las filas del Monterrey de México, equipo al que llegó en 2019 procedente de Independiente.



Eliminatorias

En Ecuador todos quieren ver a Brasil

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) solicitó al Comité de Operaciones de Emergencias Nacional (COE) de Ecuador el aforo del 60% para el partido que sostendrán las selecciones de Ecuador y Brasil el próximo 27 de enero en Quito. ”La petición se fundamenta en datos estadísticos que demuestran la eficiencia de los protocolos de bioseguridad que se han ejecutado con éxitos en partidos anteriores”, indicó la máxima institución del fútbol ecuatoriano. La FEF aseguró que se agotaron todos los boletos que se pusieron a la venta. El comunicado expresa que “la solicitud propuesta viene de la mano con el compromiso de la FEF del estricto cumplimiento de las prácticas tomadas de países de la región y el mundo”.



Liga argentina

Julián Álvarez será del City por USD 27 millones

Manchester City realizó una oferta formal para quedarse con el pase del argentino del River Plate, Julián Álvarez. Las negociaciones están bien encaminadas y la oferta por la que el club Millonario accedería a vender a su joya rondaría los 27 millones y medio de dólares. Según informó el portal de noticias Infobae, “el último rulo de la negociación estuvo centrado en lograr la continuidad por seis meses más del futbolista, algo que finalmente sucederá”. El club de Núñez condicionó la venta a que se quede este semestre y juegue fase de grupos de Libertadores.



Eliminatorias

Gareca no contará con Guerrero y Farfán

Ricardo Gareca, seleccionador del Perú, reveló ayer que los experimentados Paolo Guerrero y Jefferson Farfán no serán parte del plantel para enfrentar a Colombia y Ecuador. ”Son dos jugadores fundamentales por su predisposición, profesionalismo y deseo constante de estar en la selección. Intentan superarse no solo para que su carrera continúe sino también para estar en la selección”, explicó Gareca acerca de los dos jugadores históricos.También destacan las ausencias de Anderson Santamaría y de Raúl Ruidíaz. Este desestimó la invitación de participar en los encuentros ante Panamá y Jamaica.Gareca convocó a 30 jugadores para los próximos partidos del penúltimo combo.