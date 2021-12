Florentín se lanza contra Renato Gaúcho

Luego de ser confirmada la renovación de su contrato con el Sport Recife de la liga brasileña, el entrenador paraguayo Gustavo Florentín criticó abiertamente a Renato Gaúcho, ahora ex técnico de Flamengo. Lo hizo porque Flamengo fue empatado por Gremio hace una semana cuando este jugaba con 9 hombres y después de haber conferenciado a un costado de la cancha con Bruno Cortez, quien estuvo a su cargo en su paso por el equipo de Porto Alegre, rival del Recife en la lucha por no descender. Antes del partido contra el Mengao, Florentín indicó que “es una pena que Renato Gaúcho no va a estar contra nosotros, porque no tiene coraje por lo que hizo el otro día, porque no tiene código. Quería tenerlo frente a frente para mirarlo a la cara”, aseguró.



Manchester United ya tiene nuevo técnico

El club inglés Manchester United, que había despedido hace una semana a Ole Gunnar Solskjaer, anunció que el alemán Ralf Rangnick, de 63 años, será el nuevo entrenador para lo que resta de la temporada.Rangnick, que realizó toda su carrera como entrenador en banquillos de la Bundesliga, ocupará un rol de asesor para las dos temporadas siguientes, precisó el Manchester United en un comunicado.Rangnick, quien entrenó a equipos como Sttutgart, Schalke y Leipzig, es considerado por muchos como uno de los maestros del fútbol alemán actual, pues su forma de entender el juego habría inspirado a varios entrenadores jóvenes.



Comenzó Copa Árabe, ensayo del Mundial

La Copa Árabe se puso en marcha en Qatar ayer con cuatro partidos. Este torneo organizado por la FIFA se disputa como ensayo para el Mundial 2022 que tendrá lugar en el citado país árabe. El partido inaugural tuvo lugar en el Estadio Ahmed Ben Ali entre Túnez y Mauritania, con triunfo de los tunecinos por 5-1. Sin embargo, la ceremonia inaugural se llevó a cabo más tarde en el Estadio Al Bayt donde se disputará la final. Allí ganó la anfitriona por 1-0 contra Baréin por 1-0. Irak y Omán empataron, por su parte, 1 a 1. Se cerró el primero con la victoria de Emiratos Árabes Unidos sobre Siria por 2 tantos contra 1.