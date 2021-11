MLS

Paredes anotó en la victoria de Portland

El mediocampista paraguayo Christian Paredes fue el autor del primer gol en la goleada 3-0 de Portland Timbers sobre Austin FC, donde Cecilio Domínguez estuvo en el banco e ingresó en la segunda parte, a los 46’. Paredes, cuyo equipo está cuarto en la Conferencia Oeste, marcó su tanto a los 17’, luego de empujarla con arco en blanco. Los otros goles fueron marcados por Niezgoda y Blanco, a los 45’ y a los 53’, respectivamente. Por su parte, Austin está en el penúltimo lugar, con 31 puntos.



Eliminatorias

Chile convoca a Víctor Dávila

La Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile informó que Víctor Dávila, del León mexicano, será el reemplazante de Charles Aránguiz, desafectado de la nómina que se prepara para los partidos clasificatorias ante Paraguay y Ecuador. La única aparición de Dávila en la Roja fue el 22 de octubre del año pasado, en el encuentro frente a Uruguay, en el estadio Centenario, de Montevideo. Por otra parte, Chile llega a Asunción el miércoles en horas de la tarde y se hospederá en el Hotel Sheraton.



Selección Uruguaya

Godín expresa su apoyo a Tabárez

Diego Godín, capitán de Uruguay, expresó este lunes su apoyo “incondicional” al técnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, cuestionado tras las últimas derrotas en las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022. “Nadie me dijo si Tabárez tiene que seguir o no. Eso no es cosa que depende de mí. Mi apoyo personal con ‘el Maestro’, con el que llevamos 15 años en la selección, es incondicional y va a seguir mientras él siga y yo siga en la selección y tenga la chance de defenderlo en la cancha y donde sea”, sentenció.



Selección Colombia

Falcao y Murillo fueron desafectados

El máximo goleador histórico de la selección de Colombia, Radamel Falcao García, sufrió una lesión muscular y se perderá los dos próximos partidos de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar-2022, al igual que el defensor Óscar Murillo. El Tigre “quedó desconvocado para los partidos de las clasificatorias (...) frente a Brasil y Paraguay, debido a una lesión sufrida con su club el pasado sábado” en el aductor., informó la Federación Colombiana de Fútbol. Murillo tiene lesión en el hombro izquierdo.