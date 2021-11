FIFA

Blatter y Platini fueron acusados

El ex presidente de la UEFA Michel Platini y el ex presidente de la FIFA Sepp Blatter fueron acusados en Suiza de varios delitos, incluido uno de “fraude”, en el caso del presunto pago irregular que los desalojó de la dirigencia en 2015.Ahora el Tribunal Penal Federal de Bellinzona pide validar este acta de acusación y decidir si se realiza un proceso contra los dos ex dirigentes, también perseguidos por “gestión desleal”, “abuso de confianza” y “falsedad en títulos”. Después de seis años de investigación están acusados de “haber arreglado ilícitamente un pago de dos millones de francos suizos (1,8 millones de euros, 2,1 millones de dólares) de la FIFA en favor de Michel Platini”, escribió la Fiscalía en un comunicado.



Serie B brasileña

Morínigo, cerca de ascender con Coritiba

El entrenador Gustavo Morínigo dirige con especial suceso al Coritiba de la Segunda División brasileña, equipo con el que se encuentra a escasos puntos de lograr el ascenso a Primera, liderando la Serie B. “Restan seis fechas y ganando dos juegos lograremos el ascenso con el Coritiba”, expresó el ex entrenador de la Selección Paraguaya en conversación con FALG, 1080 AM.”La serie B es muy competitiva, nos está yendo muy bien. Queremos devolver al Coritiba el sitial que se merece. Botafogo está a dos puntos de nosotros peleando el primer lugar”, graficó Morínigo, quien dirigió en 51 partidos al equipo del estado de Paraná.



Brasileirão

Florentín busca salvar al Recife

Otro entrenador paraguayo que trabaja en el fútbol brasileño, este en Primera División, es Gustavo Florentín, quien busca salvar del descenso al Sport Recife, que ocupa el puesto 17 con 30 puntos. “Restan ocho fechas y necesitamos ganar unos cinco partidos para asegurar la permanencia”, dijo ayer en Fútbol a lo Grande, en Monumental 1080.”Cuando termine el campeonato voy a definir si sigo o no" expresó ante el pedido de la gente del Recife de que continúe allí, baje o no a Segunda división su equipo.

El paraguayo tuvo palabras de elogio para la liga brasileña, a la que considera una liga de alto nivel. “Aquí tenemos una liga top, los campos de entrenamientos son excelentes”, resumió Florentín, ex Cerro, Sol y otros.