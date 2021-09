Martins encabeza el llamado en Bolivia

Marcelo Martins Moreno no solo es el jugador más importante de Bolivia, sino el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Es quien encabeza la lista del país altiplano para disputar la próxima triple fecha, primero frente a Ecuador, luego contra Perú y, finalmente, contra el Paraguay de Eduardo Berizzo. En la lista del adiestrador, el venezolano César Farías, figuran varios juveniles y probablemente la idea es dividir el equipo en dos grupos: uno para desplazarse a la ciudad de Guayaquil y otro para disputar los dos encuentros en el estadio Hernando Siles, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.Martins Moreno viene siendo la principal pieza del equipo y es máximo goleador de la Eliminatoria con 8 tantos, seguido por los astros Neymar de Brasil (con 6) y Lionel Messi de Argentina (5), notoriamente más caros en el mercado que el boliviano.



El Torino de Sanabria no pasa del empate

Luego de ganar dos partidos seguidos y colocarse en el segundo pelotón, el Torino de Antonio Sanabria va bajando al tercero, tras empatar dos partidos seguidos, ayer 1-1 en su visita contra Venezia, con el paraguayo durante todos los minutos, más de veinte de ellos con un jugador menos.El Toro se adelantó en el minuto 56 con un tanto del croata Josip Brekalo y el Unione Venezia igualó con un gol de penal de Mattia Aramu (a los 78 minutos). Torino está en el 9º puesto, lejos de la zona europea, a pesar de que vaya por su cuarto partido sin conocer la derrota. Mientas tanto su ocasional rival es 18º, en zona de descenso, por lo que el juego de ayer en la ciudad de las góndolas no contentó a nadie. Lidera el Nápoles, con 18, con un balance perfecto de seis victorias en seis partidos.



Chile también tiene su lista preparada

Martín Lasarte, DT uruguayo de la selección chilena, dio a conocer ayer en horas de la tarde la nómina de jugadores convocados a la próxima fecha triple. Para la Roja, esta triple fecha será fundamental con respecto a su futuro.Entre los convocados está Arturo Vidal, pero el jugador no podrá ser de la partida por suspensión en el primer lance cuando los chilenos visiten a Perú en Lima (7 de octubre). Luego Chile será anfitrión de Paraguay (el 10) y Venezuela (el 14) en San Carlos de Apoquindo. Además de Vidal en el mediocampo, los delanteros a los que podrá echar mano Lasarte son Ben Brereton (Blackburn Rovers) Felipe Mora (Portland), Luis Jiménez (Palestino), Marcelino Núñez (Universidad Católica), Carlos Palacios (Internacional de Porto Alegre), Alexis Sánchez (Inter de Milán), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro) y Bastián Yáñez (Unión Española).