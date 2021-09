Pitta marca su primer doblete en Huesca

El delantero nacional, el tobateño Isidro Pitta (foto, i.), se hizo sentir por primera vez en el marcador en su nuevo club desde esta temporada, el Huesca de la Segunda División española. Anotó no uno, sino dos goles en el triunfo sobre la Real Sociedad B, dirigido por el ex jugador del equipo vasco y del Real Madrid Xabi Alonso. Huesca triunfó por 0-2 y el ariete fue la figura del partido. Pitta abrió la cuenta en el minuto 17 con golpe de cabeza, anticipándose al arquero, para luego sentenciar el juego sobre el final, a los 90’, en una jugada de contragolpe que definió a placer.El Huesca marcha quinto en el torneo, a cinco puntos del puntero Ponferradina.









Por este año, Dani Alves está sin club

Daniel Alves anunció que no fichará por ningún club en lo que resta del año luego de que el São Paulo rescindiera su contrato. A sus 38 años el ex lateral del Barcelona anunció su decisión de permanecer inactivo hasta el año que viene mientras los medios especulan sobre el supuesto interés de equipos como Fluminense, Flamengo, Atlhetico Paranaense e Internacional.”Vengo aquí a comunicar que opté por no firmar con ningún club para el resto del año. Vine a Brasil con un sueño de infancia y realicé el sueño. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio”, refirió el jugador que más títulos ganó en la historia del fútbol, los más recientes con el San Pablo y con la selección brasileña en los Juegos Olímpicos de Tokio. El club paulista todavía le adeuda la suma de llega a 4,5 millones de dólares.



El Valencia de Alderete busca recuperarse

Con Omar Alderete en capilla (cuatro amarillas), Valencia busca recuperarse de las dos derrotas seguidas en la liga española, contra Real Madrid y contra Sevilla. Enfrentará al Athletic de Bilbao en Mestalla, hoy a las 10:15. El equipo valenciano perdió sus juegos anteriores por desatenciones defensivas en las que el defensor también estuvo involucrado. el entrenador José Bordalás, decisivo para la llegada de Alderete a Valencia, llamó la atención al zaguero por su vehemencia a la hora de marcar, ya que cosechó amarillas en sus cuatro primeros juegos. Además, Valencia no ve con buenos ojos que Alderete tenga poco tiempo para regresar de Sudamérica en el combo de octubre.



Amarilla se apresta para la Selección



Sin acción este fin de semana por la liga ecuatoriana a causa de una molestia en la pierna derecha y reservado por precaución, el delantero paraguayo Luis Amarilla es uno de los convocados por Eduardo Berizzo para el combo de octubre y está “con la misma esperanza de volver” a jugar con la Albirroja, según expresó ayer en conversación con en radio Monumental. “Uno siempre está predispuesto (a venir a la Selección), y obviamente sacando a relucir toda la experiencia que me tocó vivir, (que) fue muy buena, algo con lo que siempre uno soñó”, dijo el delantero de la Liga de Quito. Sobre su posible titularidad con la Albirroja se limitó a decir que ”ojalá (así sea), uno trabaja para eso, para tener la oportunidad, va a depender del profe (Berizzo) y siempre vamos a estar a disposición”.