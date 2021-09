Medina anota en el empate de New York City

Jesús Medina marcó el segundo gol del New York City que igualó 3-3 ante FC Dallas por la fecha 23 de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

Medina anotó su octavo gol en el campeonato, además asistió, de taco, al argentino Maximiliano Morález para el primer tanto.

En el gran partido que realizó el delantero paraguayo de 24 años, sumó 6 recuperaciones y 43 de 49 pases precisos.

El empate dejó a New York City con 35 puntos en la cuarta posición de la conferencia este, en puesto de clasificación a playoffs. En la misma conferencia, con 30 puntos se ubica Atlanta United de Eric López, que busca llegar a la siguiente fase.



Enrique Cáceres asume como gerente de VAR

Ayer, el ex árbitro paraguayo Enrique Cáceres fue anunciado como nuevo gerente técnico de VAR de la Conmebol.



Cáceres como director técnico empezará a profesionalizar a los árbitros en cuanto a la herramienta tecnológica. Esto para que en un futuro los árbitros sean exclusivos de cancha o de VAR. Se confirmó que en las semifinales de la Libertadores y Sudamericana, la medición virtual del offside será transmitida en vivo.