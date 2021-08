Con un incierto Icardi y sin Messi juega PSG

Hoy contra Brest no será Lionel Messi quien lidere el ataque del PSG, sino otro argentino, Mauro Icardi, con futuro incierto en el club francés ante la llegada de su compatriota. “Preferiría que Messi estuviera, porque me gusta como jugador. Siempre es un placer competir contra grandes jugadores”, dijo el DT Mauricio Pocchettino, por lo que no es seguro que Messi integre el equipo.



Diego Costa jugará con Junior en Mineiro

Fue presentado en Atlético Mineiro el delantero hispano-brasileño Diego Costa, quien afirmó que desea “entrar en la historia” del club de Belo Horizonte. “Llegué aquí para luchar, aportar algo de mi experiencia, para conquistar algo”, dijo el ex futbolista del Atlético de Madrid y Chelsea en su primera rueda de prensa con la camiseta de los gallos, donde será compañero de Junior Alonso.



Jürgen Klopp contra cantos homófobos

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, criticó a sus hinchas por haber entonado un cántico con connotaciones homófobas dirigido a un jugador del Norwich, entre otros episodios. “Nunca entendí por qué alguien debe cantar contra otra persona en un estadio de fútbol. Nunca lo entendí. Y nunca me ha gustado”, dijo el técnico en palabras publicadas en la cuenta de Twitter del club.