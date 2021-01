PSG tiene reservada “una silla” para Messi

Leonardo Araújo, director deportivo del Paris Saint Germain, reconoció ayer que el club para el cual trabaja buscará a Lionel Messi mientras haya posibilidades de ficharlo y el astro argentino quiera salir del Barcelona.

“Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Ahora obviamente no es el momento de hablar de eso ni de soñarlo, pero estamos sentados en la mesa de quienes siguen este tema de cerca. En realidad, todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si acaso”, declaró a France Fútbol.

Sobre la permanencia de Neymar y Mbappé, dijo que hará falta “llegar a un acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios y expectativas. No vamos a suplicarles”.



Neville, nuevo DT del Inter de Beckham

El ex jugador y ex seleccionador del equipo femenino de Inglaterra Phil Neville fue confirmado como nuevo entrenador del Inter Miami, de la liga de fútbol norteamericana (MLS), equipo que pertenece a un viejo conocido suyo, David Beckham.”Estoy increíblemente encantado de tener la oportunidad de entrenar al Inter de Miami”, dijo Neville en un comunicado oficial del club. “Este es un club muy joven, muy prometedor y en alza. Me comprometo a desafiarme a mí mismo, a mis jugadores y a todos los que me rodean para crecer y construir una cultura futbolística competitiva de la que todos podamos estar orgullosos”, afirmó Neville.El club de la Florida tuvo una temporada irregular en el 2021, a pesar de haber incorporado a varias estrellas, como Blaise Matuidi y Gonzalo Higuaín.



Arturo Vidal zanja polémica tras el clásico

El volante del Inter de Milán, el chileno Arturo Vidal, escribió en Instagram que su “intención nunca fue besar el escudo de otro equipo”, con referencia a la previa del partido del domingo entre Inter y Juventus, su anterior club en Italia, donde las cámaras lo cazaron besando involuntariamente el escudo del rival durante un intercambio de saludos con su ex compañero Giorgio Chiellini.

“Mi intención nunca fue besar el escudo de otro equipo. El beso fue una demostración de cariño para un amigo que me dio el fútbol, con el que viví años maravillosos. Nos queremos”, escribió Vidal, al referirse a su reencuentro con Chiellini, con el que compartió el vestuario de Juve de 2011 a 2015. Vidal marcó un gol para ganar 2-0.



Según FIFA, baja nivel de trasferencias

En un año, el 2020, marcado por el Covid-19 y la paralización del fútbol, se registró un descenso de poco más del 5% en las trasferencias internacionales de futbolistas, respecto al ejercicio anterior, según un informe publicado por la FIFA ayer lunes.

En total se registraron 17.077, casi mil menos que las 18.047 contabilizadas en el 2019, es decir, un descenso del 5,4%. El Global Transfer Market Report (Reporte del mercado de transferencia global) destaca que es la primera vez que el número de traspasos desciende de un año para otro en la última década.

En la amplia mayoría de los pases, el 86% no hubo pago económico alguno por los pases. En los casos que hubo pagos, más de la mitad fueron de menos de 500.000 dólares (413.000 euros). Los pasajes más caros constituyen el 15% del total de las transacciones.