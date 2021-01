Copa Diego Maradona

Boca y Banfield definen al campeón 2020

Boca Juniors y Banfield definen hoy, a las 22:00, la Copa de la Liga argentina 2020, denominada Diego Armando Maradona. El partido se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario, una cancha neutral. Boca llega luego de haber sido eliminado de las semifinales de la Libertadores y en busca de su segundo lauro de la temporada 2020. Banfield, por su parte, fue un equipo regular dirigido por Javier Sanguinetti y en el que es figura un ex jugador de Olimpia, el colombiano Mauricio Cuero.





Calcio

Pirlo vs. Conte en atractivo clásico de Italia

Desde las 16:45, Inter recibe en Milán a la Juventus de Turín por la 18° jornada del calcio italiano, segundo y cuarto en la tabla de posiciones, respectivamente.Será un duelo técnico entre maestro y discípulo, Antonio Conte del Inter y Andrea Pirlo (foto) de la Juventus. “Aprendí mucho de Conte, le estoy agradecido. Me ha enseñado muchas cosas y me hizo entrar ganas de ser entrenador. Tenemos un carácter muy distinto, pero quizás sea precisamente por eso que vamos de acuerdo”, aseguró Pirlo.



Liga México

Lezcano falla penal y Juárez empata a cero

El paraguayo Darío Lezcano falló un penal, en el partido de su equipo el Juárez (que tuvo a Víctor Velázquez, pero no a Willy Mendieta) contra Tijuana, por la 2ª fecha de la liga mexicana. El partido terminó 0-0 y en el minuto 76, en un balón filtrado, Jonathan Orozco cometió penalti sobre Lezcano y el mismo delantero paraguayo estrelló la pelota en el travesaño. Juárez, al igual que su rival de turno, suma dos puntos, fruto de dos empates.